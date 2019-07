Duurzaam Gebouwd lanceert ebook Human Capital

Met gepaste trots presenteren we ons nieuwe ebook Human Capital, waarin we laten zien hoe de bouw- en vastgoedsector anno 2019 inzet op menselijk kapitaal. Vanaf nu kun je hem gratis downloaden op DuurzaamGebouwd.nl, in onze kennisbank.

We laten je in dit ebook zien hoe bouwers inzetten op menselijk kapitaal. Welke initiatieven ontplooien zij om talent binnen te krijgen en naar welke expertises en functieprofielen zijn zij op zoek? We zoomen in op deze nieuwe werkelijkheid en laten voorbeelden zien van organisaties die (jonge professionals) binnenhalen. We tonen de impact van data bij de realisatie van een ideale werkomgeving en onderzoeken hoe de bouwer van de toekomst door diverse onderwijsinstellingen wordt opgeleid.

Benieuwd geworden naar de publicatie? Je downloadt hem volledig gratis op DuurzaamGebouwd.nl.