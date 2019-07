'Handen uit de mouwen voor verduurzaming in UK'

Met 300.000 Nederlandse klanten mag Corporate Facility Partners (CFP) de Energiemodule met recht een gevestigde naam in de markt noemen. De tool geeft duurzaamheidsadvies over onder andere energielabel en businesscase, geen overbodige luxe in tijden van informatieplicht en een groeiende wens voor labelsprongen. De volgende mijlpaal komt in zicht, nu Lloyds Banking Group uit het Verenigd Koninkrijk het gereedschap wil inzetten om Britse gebouweigenaren te laten versnellen.

We spreken Duurzaam Gebouwd-expert en CFP-directeur Bram Adema als hij druk in de voorbereiding zit voor de lancering van de samenwerking. “In Nederland zagen we dat de Energiemodule sinds 2015 zorgt voor een opschaling. Meer vastgoed wordt toekomstbestendig gemaakt en het percentage groene labels stijgt. We gaan ervoor zorgen dat ditzelfde vliegwiel geldt voor de UK.”

Veel potentie

Een jaar geleden startten de gesprekken met Britse banken en werd marktonderzoek verricht onder eindklanten. De wateren testen, zogezegd. “Het is een interessant vastgoedlandschap, met veel potentie voor verduurzaming. Terwijl we het in ons kikkerlandje hebben over een label C-verplichting in 2023, is het daar nu al onmogelijk om een gebouw te verhuren als het een energielabel E of slechter draagt.” Streng beleid dus, met nóg een kanttekening. “Het is hier meer normaal dat je feitelijk energieverbruik en CO 2 -uitstoot meet. Parisproof wordt in 2032 de ondergrens.”

Ideale setting

Fast forward naar vandaag, 2 juli. De samenwerking is opgezet, het ICT-systeem ingeregeld en het online platform is klaar om duizenden, zo niet tienduizenden gebouweigenaren uit de UK te helpen om hun pand blijvend te verbeteren. De samenwerking tussen CFP en Lloyd Banking Group wordt beklonken op de Green Finance Summit, waar 1000 professionals uit deze wereld samenkomen. “De ideale setting natuurlijk. .”

CO2-neutraal verduurzamen