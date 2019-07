'Niet alleen praten over anders bouwen, ook doen!'

Bouwen kán anders. ‘Verwachtingen overtreffen’ is een krachtige kreet, uitdagend om volledig in te vullen. Dat geldt zeker voor de bouw- en vastgoedsector. Daar waar eindgebruikers uiteenlopende wensen hebben en de pool van vaklieden is uitgedund. Eén ding staat vast: bouwen kan en móet anders. Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt duidelijk na een interview met de twee eigenaren van Van der Heijden bouw en ontwikkeling.

Beeld: Van der Heijden bouw en ontwikkeling, foto bovenaan: Nieuwbouw Udea

‘Omdenken’ en ‘kantelen’ zijn sleutelwoorden die de afgelopen jaren kenmerkend zijn voor het bouwbedrijf. We blikken zes jaar terug, naar het moment dat het hoofdkantoor van het familiebedrijf Van der Heijden bouw en ontwikkeling BREEAM werd gecertificeerd. “Met de verduurzaming van het gebouw wilden we vanzelfsprekend uitdragen dat we zelf inzetten op een toekomstbestendige omgeving, maar er zat meer aan vast”, vertelt Herbert van der Heijden, tevens Duurzaam Gebouwd-expert. “We besloten om steviger in te zetten op partnerships, openheid en transparantie. Een van onze quotes destijds was ‘Bekijk het eens door een andere bril!’, waarmee we wilden aangeven dat vooral samenwerking en communicatie beter kunnen in bouwtrajecten. Het klinkt eenvoudig, maar sturen op langdurige partnerships waarin je duidelijk tegen elkaar bent, is voor onze sector een grote sprong. Net als de inzet op het toevoegen van zoveel mogelijk klantwaarde.”

Slimmer en sneller bouwen

Die kanteling zorgde voor een sterkere beleving van het merk Van der Heijden en legde het bedrijf geen windeieren. “Hadden we toen nog een omzet van ongeveer € 25 miljoen, nu gaan we de € 100 miljoen passeren”, gaat Herbert verder. “We hebben nu de mogelijkheid om voor 100% meerwaarde te gaan en we hebben keuzes gemaakt in projecten. Belangrijk daarbij is dat we oprecht in verbinding met de klant willen staan en een verschil kunnen maken door slimmer, sneller en beter te bouwen.”

Procesoptimalisatie, continu verbeteren en werkmethodes als LEAN en BIM zijn kernelementen voor de nieuwe werkelijkheid. “Net zo belangrijk voor het succes is het welzijn en de tevredenheid van je medewerkers”, laat Arno van der Heijden weten. “We zijn aan de slag met projecten waar onze mensen enthousiast van worden. Doordat ze trots zijn om voor ons bedrijf te werken, merk je een verbondenheid en betrokkenheid. Dat straalt weer uit naar partners en opdrachtgevers.”

Diezelfde merkbeleving stond in de schijnwerpers tijdens een ochtendsessie vlak voor de jaarwisseling in 2018, waar de nieuwe positionering naar buiten werd gebracht. Met de nieuwe tone of voice werd een duidelijke link gemaakt met de kanteling van de afgelopen jaren. “Hier lieten we zien dat we ‘Bouwen kán anders!’ niet alleen als mindset verkondigen, maar het ook doen”, vervolgt Arno. Het event bleek ook een mooie plek om feedback op te halen. “Het mooiste is dat we merken dat onze klanten trots zijn op hun gebouw en het proces waardoor verwachtingen zijn overtroffen”, vertelt Herbert. “Dit laat zien dat projecten binnen budgetten gerealiseerd kunnen worden, met een hogere kwaliteit of meer functionaliteit met een kortere doorlooptijd. Die eigenschappen zijn nog betrekkelijk zeldzaam in onze sector, dus daar zijn we vanzelfsprekend trots op.”

Arno en Herbert van der Heijden

Duurzaamheid als vanzelfsprekendheid

De afgelopen jaren heeft Van der Heijden de duurzaamheidslat voor onder andere IKC ’t Speelplein Uden en Kindpark Boekel hoog gelegd. Recent zijn daar de opleveringen van een toekomstbestendig distributiecentrum en Nul op de Meter-woningen aan toegevoegd. “Voor Udea, de grootste totaalleverancier van biologische levensmiddelen, realiseerden we in een bouwteam een geconditioneerd warehouse inclusief kantoor, dat in totaal 32.000 vierkante meter beslaat”, weet Arno. “Zij zetten in op plastic- en gifvrije supermarkten en zijn overtuigd van de waarde van biologische voeding. Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid in dit gedachtegoed en de inzet op BREEAM-NL Excellent is dan ook een gegeven. Desalniettemin is dit voor de eigenaar een grote investering, ook omdat het centrum fungeert als centrale hub voor alle winkels. Daarom vind ik dit een mooi voorbeeld van vertrouwen in onze organisatie om verwachtingen te overtreffen.”

Het centrum herbergt diverse producten, van gekoeld tot bevroren en kruidenierswaren. Het warehouse maakt gebruik van CO2-gestuurde koeling, blussers en een geautomatiseerd opslagsysteem. “Er worden temperatuurzones gerealiseerd met verschillende producten”, vertelt Herbert. “Daar staan de installaties weer op afgesteld, om ieder type assortiment van de juiste koeling te voorzien. Hierdoor kan Udea alle verschillende producten op één plek houden. We hebben met partijen als Van der Lande en DENC meegedacht om te innoveren en een optimale invulling te geven aan de functionaliteit van installaties. Het belangrijkste is nog wel dat je onderling een verbinding hebt, met elkaar meedenkt in oplossingen en de vraag achter de vraag goed naar voren krijgt.”

Betaalbaarheid is uitdaging

Zo’n integrale samenwerking is ook in de woningbouw een belangrijke pijler voor succes. Dat zien we onder andere terug bij een nieuwbouwproject van 16 Nul op de Meter (NOM) woningen in Helmond. De woningen wekken duurzame energie op en gebruiken deze elektriciteit om een warmtepomp aan het werk te zetten, voor een comfortabel binnenklimaat. “Samen met Archifit zijn we voor gemeente Helmond aan de slag gegaan met Fairhomes”, vertelt Arno. “Dit concept zorgt voor betaalbare huurwoningen in de sociale en vrije sector. Daarnaast is het mogelijk om betaalbare koopwoningen binnen dit concept te realiseren. Onderscheidend is dat we hierin samenwerken met een investeerder en dat bijvoorbeeld omgevingsmanagement is inbegrepen.”

Nieuwbouw 16 NOM (Nul op de Meter) woningen in Helmond.

In Helmond werd gekozen voor NOM, om een toekomstbestendige woning te bieden aan de bewoner. “Het blijft een uitdaging om een duurzame woning betaalbaar te maken. Denk daarbij aan de maatschappelijke factor: hoe realiseer je een betaalbare huur. Hoe hoger het ambitieniveau, hoe groter de uitdaging. Toch zie je ook hier terug dat integrale samenwerking slimmer, sneller en beter bouwen in de hand werkt. Dat is waar we in al onze activiteiten samen voor gaan.