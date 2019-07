Deelnemers: ‘deze opleiding maakt aardgasvrije omgeving concreet’

Na het uitreiken van de eerste certificaten voor de eerste twee edities van de opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving staat in het najaar de derde leergang voor de deur. We spraken Vincent Feith van Stichting !WOON en Willie Looman van IKEA, twee deelnemers van de eerste leergang. Zij vertelden Duurzaam Gebouwd over de ‘lessons learned’ en de impact van de opleiding.

De opleiding bestaande uit vijf modules, leerde deelnemers alles over het realiseren van een duurzame omgeving, volledig #VanGasLos. Eerder gaf Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk, vanuit Nieman betrokken als een van de initiërende organisaties, aan dat hij onder de indruk was van het mêleerde gezelschap. “Bij de kick-off waren onder meer 2 woningcorporaties, 5 gemeenten, 4 installatiebedrijven, 7 adviseurs en detailhandel aanwezig.”

Die variatie blijkt uit de gesprekken die we met Feith en Looman hebben, respectievelijk betrokken vanuit een dienstverlenende stichting en een aanbieder van meubelen en woonartikelen. De twee organisaties mogen dan van elkaar verschillen, ze zijn zich beide bewust van de urgentie om van het gas af te gaan en de bebouwde omgeving toekomstbestendig te maken. “De situatie in Groningen [aardbevingen en woningschade, red.] zorgt er mede voor dat de uitdaging er ligt om versneld #VanGasLos te gaan”, geeft Looman aan. “We moeten naar duurzamere warmtebronnen toe en fossiele brandstoffen vaarwel zeggen”, voegt Feith toe. “Met het Klimaatakkoord zetten we de eerste stappen een duurzamere vastgoedvoorraad te creëren.”

Aansluiten op ambities

Het gebruik van enkel duurzame energiebronnen lijkt goed aan te sluiten op de ambities van zowel Stichting !WOON als IKEA. Laatstgenoemde werkt aan een internationaal plan, waarin de weg naar 2030 en de bijbehorende maatregelen worden uitgestippeld. “Ons moederbedrijf Ingka heeft zichzelf onder andere tot doel gesteld om alle warmte- en koudeopwekking volledig hernieuwbaar te maken, in alle bedrijfsonderdelen. Daarnaast willen wij de CO 2 -emissies van de hele keten met 80% terugdringen. De inhoud van het plan heeft een aantal raakvlakken met de opleiding en ik heb met gelijkgezinden en andere disciplines hierover kunnen sparren.”

Voor Stichting !WOON ligt de nadruk van haar werkzaamheden op het verwezenlijken van verschillende energieprojecten, het begeleiden van bewonersgroepen die werk willen maken van verduurzaming en aan de slag zijn met proefwijken. “We staan met onze voeten in de klei en direct in verbinding met bewoners die aan de slag willen met verduurzaming. De opleiding was voor ons erg nuttig om diverse alternatieven van oplossingsrichtingen naast elkaar te leggen en met anderen te overleggen over diverse casussen. Voor ons waren vooral de concrete voorbeelden van aardgasvrije transities belangrijk en om een beter beeld te krijgen van de energietransitie in brede zin.”

Kracht schuilt in (nieuwe) samenwerkingen

Die breedschaligheid viel andere deelnemers ook op. Ook voor Looman bleek dit een onderscheidende pijler. “Ik houd me in mijn dagelijkse werk bezig met technische installaties en energie-efficiëntie en heb een nauwe verbinding met integrale duurzaamheid. Dat maakt het extra interessant om een breder verhaal te horen over andere factoren die bijdragen aan toekomstbestendigheid. Zo wist ik nog betrekkelijk weinig van BENG en vond ik het een meerwaarde dat ook dit onderwerp werd behandeld.” Het tweetal legt tot slot nog eenmaal de nadruk op de mogelijkheid om met andere expertises in contact te komen. “Misschien nog wel het meest interessante element is het in contact komen met andere ketenpartners, zodat je je ambities en acties kunt bespreken”, vindt Looman. “Er waren allerlei bloedgroepen aanwezig”, gaat Feith verder, “en daarin schuilt de kracht. Zo ben ik in contact gekomen met partijen waarmee ik een samenwerking zeker mogelijk acht."

Meer informatie over de opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving vind je op deze pagina. Schrijf direct in en ga aan de slag met aardgasvrjie gebouwen en gebieden.