Update nieuw Model Bouwteamovereenkomst

Op woensdag 10 juli gaven zeventien experts hun deskundige input op het concept Model Bouwteamovereenkomsten UAV en UAVGC dat Duurzaam Gebouwd onlangs lanceerde samen met diverse leden van het Bouwgenootschap (een denktank binnen Duurzaam Gebouwd). Doel: dit concept BG Model 2019 verbeteren om dit najaar een definitieve versie te presenteren.

Het concept BG Model 2019 werd op 14 mei gelanceerd tijdens het drukbezochte seminar De Toekomst van Bouwteams. Daarop volgde een storm van positieve reacties, waarbij ruim zeventig betrokken professionals aanboden om actief mee te denken over het vervolg. Een selectie van deze groep werd uitgenodigd op de Consultatiebijeenkomst van afgelopen woensdag.

Op het kantoor bij Tauw in Utrecht verzamelden zich vertegenwoordigers van brancheorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, rijksoverheden, decentrale overheden en aannemers. Onder leiding van de initiatiefnemers (PRO6managers, Simmons & Simmons, Tauw, Witteveen + Bos en Duurzaam Gebouwd) gaven zij feedback en suggesties om het BG Model 2019 te verbeteren. Er is vooral intensief gesproken over de volgende onderwerpen:

Aansprakelijkheid ontwerpkeuzes

Prijsvorming en taakstellend budget

Risico(-beheersing) en relatie met budget

Overeenkomst tussen twee of meerdere partijen?

Hoe besteed je een Bouwteam aan?

Hoe kom je weer van elkaar af?

Overleg tussen vier van de vijf initiatiefnemers; v.l.n.r: Joost Merema (PRO6managers), Andrea Chao (Simmons & Simmons), Jaap de Koning (Witteveen+Bos) en Arno Hoevink (Tauw).

De initiatiefnemers gaan nu aan de slag met de verzamelde input en hebben de ambitie om een verbeterde, definitieve versie te presenteren tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra. Wil jij ook nog input geven? Dat kan nog tot 9 september 2019*.

* Je kunt jouw input mailen naar niels@duurzaamgebouwd.nl. Houd daarbij s.v.p. rekening met de volgende ‘vormeisen’: schrijf niet in het document zelf, maar lever een Word-bestand aan met daarin twee kolommen. In de eerste kolom de verwijzing naar het artikelnummer (of ander onderdeel van het Model), in de tweede kolom jouw inhoudelijke input. We garanderen dat elke ingestuurde reactie behandeld wordt, maar kunnen niet met iedereen terugkoppelen of en hoe de input verwerkt wordt. Maar dat zie je natuurlijk vanzelf in de deifinitieve versie.

Hier kun je het consultatiedocument BG Model 2019 downloaden.