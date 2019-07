‘Werk- en leefomgeving is pas gezond bij goede akoestiek'

De effecten van akoestiek op prestaties en gezondheid zijn duidelijk. Geluid is niet voor niets de grootste stoorfactor in kantooromgevingen en onderzoek wijst dan ook uit dat medewerkers 86 minuten per dag verliezen door afleiding en onderbrekingen. Met Duurzaam Gebouwd-partner Vescom nemen we de meerwaarde van een goede akoestiek onder de loep.

Voor directeur Herman Reith van Vescom is de link tussen een gezond gebouw en hoogwaardige akoestische eigenschappen evident. “Akoestiek en geluid behoren samen met luchtkwaliteit en licht tot de drie belangrijkste variabelen die het welzijn van een mens in gebouwen bepalen.”

Akoestiek als focuspunt

Slechte luchtkwaliteit kan leiden tot het ‘sick building syndrome’ en slechte verlichting kan er voor zorgen dat je je ogen te veel moet inspannen. En dan is er dus geluid, dat verbonden is met arbeidsproductiviteit en concentratievermogen. Als je een dag lang in een drukke ruimte met veel lawaai werkt, vergt dat energie en voel je je als je thuiskomt moe. “Akoestiek wordt in het bouwbesluit aangemerkt als een van de focuspunten. Als je in een gebouw leeft of werkt waarin je te maken hebt met veel geluid en een slechte akoestiek, dan kan dat tot lichamelijke en psychische klachten leiden.”

Met oplossingen voor wanden en interieur richt Vescom zich op de realisatie van een optimale akoestiek. “Zo ontwikkelden we akoestische transparante gordijnstoffen, die een hoge geluidsabsorberende werking hebben. Daarnaast zorgt de transparantie van de stof dat er een hoge lichtdoorlatendheid wordt behouden. Dat is onder andere van belang voor architecten die met hun ontwerp een visuele, lichtdoorlatende scheiding kunnen creëren. De derde en laatste pijler die van belang is in het kader van duurzaamheid is de brandveiligheid van de stoffen. Ze voldoen aan de strengste Europese norm voor openbare gebouwen.”

Meerwaarde van stille omgeving

Wanneer gebruikers ervaren hoe het is om in een gebouw te werken met goede akoestiek, raken ze overtuigd van de meerwaarde van een stille en fijne omgeving. “Bij renovaties hoor je terug dat gebruikers het gebouw anders ervaren en zich beter kunnen concentreren. Gebruikers horen en merken het verschil goed, aangezien ze de situatie voor en na de ingrepen kennen. In ruimten met een nagalmtijd die prettig aandoet en comfortabel is, zien we dat gebruikers tevreden zijn en hier graag in werken.”

Focus op akoestiek

De focus op akoestiek is bij verschillende projecten van Vescom te ervaren, zoals in diverse meldkamers van de Politie door het hele land, Rabobanken en diverse corporate offices en overheidsgebouwen. In al deze gevallen betreft het projecten waar verbetering van de ruimteakoestiek (nagalmtijd) wenselijk was. Dit werd opgelost door de toepassing van transparante geluidsabsorberende gordijnstoffen.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Vescom