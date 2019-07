Certificaat voor duurzame bedrijven

Richt je niet alleen op winst, maar ook op een betere wereld. Met die gedachtegang richtten de Amerikanen Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan en Andrew Kassoy in 2006 de organisatie B Lab op. Inmiddels hebben zo’n zeventig Nederlandse bedrijven, onder meer in de bouw- en vastgoedsector, zich hierbij aangesloten. Als B Corp.

Foto: De B Lab-bijeenkomst vond afgelopen zomer plaats in Amsterdam. Foto: B Lab Europe

Een B(enefit) Corp(oration) is een nieuwe juridische vorm, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een bv. In zo’n veertig Amerikaanse staten is dit inmiddels al het geval en langzaam ontstaat die wetgeving ook in andere landen.” Solarus-directeur en B Lab Europe-voorzitter Leen Zevenbergen staat mede aan de basis van de Europese tak van B Lab, dat hij omschrijft als een ondersteunende niet- gouvernementele organisatie. “Via het Social Venture Network, dat is gericht op het tot stand brengen van sociale, economische en ecologische veranderingen, kwam ik in contact met B-labambassadeur Marcello Palazzi. Aangezien in Europa een vergelijkbare organisatie gericht op duurzaamheid ontbrak, besloten we samen B Lab Europe op te richten.”

Strenge vragenlijst

Die oprichting vond in 2013 plaats, zeven jaar na het ontstaan van B Lab in de Verenigde Staten. Inmiddels geldt B Lab Europe als een van de zes B Labs in de wereld: ongeveer één per continent. Deze verstrekken het certificaat B Corp, waarmee bedrijven aantonen dat ze zich niet alleen bezighouden met winst maar ook met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Het is niet eenvoudig om dit certificaat te ontvangen”, vertelt Zevenbergen. “Een bedrijf moet een lange, strenge vragenlijst – de zogeheten B Impact Assessment (BIA) – invullen die een holistisch beeld van het bedrijf geeft. Bij een score van minimaal 80 van de 200 punten ontvangt het een B Corp-certificaat. De meeste bedrijven komen echter niet verder dan 50 punten. Zo scheiden we het kaf van het koren.” Gemiddeld scoren B Corps 90 punten.

In het begin richtte de Europese tak zich vooral op het certificeren van iconische duurzame bedrijven, waaronder Dopper en Tony’s Chocolonely. Die tijd is voorbij, vindt Zevenbergen. “Het draait om de community”, zegt hij. “Ons volgende doel is om mainstream te worden: in Europa zijn nu zo’n 500 bedrijven aangesloten. Dat aantal willen we in 2020 verdubbeld hebben.”

Holistische benadering

Dat moet onder meer gebeuren onder leiding van Hubertine Roessingh, directeur B Lab Benelux. “Steeds meer bedrijven claimen veel, zonder bewijs te leveren”, zegt ze. “Hieraan maakt B Lab een einde: om een B Corp te worden dient een bedrijf zijn statuten – waar nodig – te wijzigen. Het gaat erom dat een bedrijf duurzaamheid holistisch benadert en dus goed met zijn medewerkers en de wereld omgaat.”

Daarom is ze erg blij met de B Impact Assessment, die iedereen online kan invullen. “Ieder bedrijf kan hieraan gratis deelnemen en veel bedrijven doen dit ook. Ik merk dat er een trend gaande is dat steeds meer bedrijven hun verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid willen nemen. Aan de hand van de vragen weten bedrijven waaraan ze (nog) moeten voldoen om B Corp te worden. Zo kunnen ze zelf de gewenste transitie in gang zetten. Ik ben vooral erg blij dat inmiddels ook multinationals als Unilever en Danone de wens hebben uitgesproken om een B Corp te worden. Danone is hiermee zelfs al aan de slag gegaan.”

Nudge-directeur Jan van Betten ziet die BIA-vragenlijst als een groot voordeel. Zijn bedrijf werd als een van de eerste in Nederland een B Corp. “Het assessment is tamelijk streng en ieder jaar volgt een toetsing. Eens in de drie jaar komt zelfs iemand van B Lab langs. Hoewel dit een hoop moeite kost, zie ik dit juist als iets positiefs: het houdt ons scherp.” Volgens Zevenbergen vinden die bedrijfsbezoeken in 25% van de gevallen plaats. “Pas na de juiste score, het tekenen van de Code of Interdependence en een aanpassing in de statuten mag een bedrijf zichzelf B Corp noemen en het B Corp-logo gebruiken.”

Socialer Europa

De vragen gaan onder meer over de arbeidsomstandigheden van de medewerkers en de voeding in de kantine tot en met de positieve bijdrage aan de samenleving en het milieu. De eerste keer waren ze niet eenvoudig te beantwoorden, weet Van Betten nog. “Ze waren erg gericht op de Verenigde Staten. Dit is inmiddels aangepast.” Roessingh beaamt dit: “We zijn continu bezig om de vragen te verbeteren. Maar de grootste verandering ten opzichte van de Amerikaanse vragenlijst is dat het Europese bedrijfsleven socialer is, met bijvoorbeeld uitkeringen en gezamenlijke zorgverzekeringen.” Jaarlijks dienen de gecertificeerde bedrijven de BIA-vragenlijst opnieuw in te vullen om zich weer een B Corp te mogen noemen. “Inmiddels gebruiken wereldwijd meer dan 70.000 bedrijven deze BIA om aan de hand hiervan te verduurzamen”, laat Zevenbergen weten.” De huidige zesde versie is aangepast aan de diverse situaties in de verschillende continenten.

Gezamenlijk beweging vormen

Van Betten ziet de B Corp-certificering als een groot voordeel voor Nudge. “Het draagt bij aan onze reputatie naar buiten. Het zorgt voor bewijslast dat we als bedrijf deugen.” Daarnaast zorgt B Lab voor een netwerk met gelijkgezinde bedrijven. “Dat netwerk is prettig. Zo zijn er diners voor CEO’s en jaarlijks vindt een B Corp-top plaats met een paar honderd bedrijven. Maar voor ons is het niet doorslaggevend in het zakendoen of een bedrijf een B Corp is.” Hiervoor is het uiteindelijk wel bedoeld. “B Corps kunnen elkaar tegenkomen op de diverse evenementen die B Lab Europe organiseert”, vertelt Zevenbergen. “Dit jaar vond de B Corp-top bijvoorbeeld in Amsterdam plaats. Hier kunnen bedrijven elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Het doel is dat de B Corps gezamenlijk een beweging kunnen vormen. Dit moet vanuit de bedrijven zelf gaan komen en kan nog veel beter. ‘Be the change!’ geldt dan ook als slogan.” Dit beaamt Roessingh: “Uiteindelijk willen we dat bedrijven zelf gezamenlijk de motor van deze beweging vormen en zelf initiatieven gaan ontplooien.”

Lees het complete artikel over B Lab, inclusief meer informatie over hoe de bouw- en vastgoedsector het B-Corp certificaat ontdekten, in Duurzaam Gebouwd Magazine #44. Je leest dit magazine volledig gratis op DuurzaamGebouwd.nl, in onze kennisbank.

Tekst: Tim van Dorsten