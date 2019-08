Cultuur- en organisatieverandering centraal bij BIM Loket D-Day

Het BIMHUIS staat op vrijdag 4 oktober aanstaande in het teken van randvoorwaarden van succes: durven, doen, cultuur en organisatieverandering zijn kernwoorden. 250 koplopers en beslissers komen samen op deze BIM Loket D-Day, waarop ook de DigiDare Award 2019 wordt uitgereikt.

Eerder publiceerden we al over deze prijs, een initiatief van Duurzaam Gebouwd en BIM Loket. Met ondersteuning van de DigiDealGo moet de prijs personen, collectieven of organisaties belonen voor cultuurverandering, waarmee een beweging voor digitalisering en informatisering op gang komt.

Het programma van de BIM Loket D-Day bestaat onder andere uit een keynote vanuit gemeente Amsterdam over de digitaliseringsaanpak en columns vanuit verschillende inhoudelijke perspectieven. Verder komt een ‘Durven en doen’-debat aan de orde: wat gebeurt er al en wie moet wat durven en doen om de doelen van de DigiDealGo te realiseren?

Op de website van Eventbrite lees je meer over de inhoud van het event. Hier schrijf je je ook in. Meedingen naar die prestigieuze DigiDare Award 2019 doe je hier.