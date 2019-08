Speerpunten van samenwerking tijdens Gamechangers in de Bouw & Infra

Grote namen vullen het programma van het congres Gamechangers in de Bouw & Infra op 13 november aanstaande. In dit artikel vertellen we je meer over de keynotes die op het programma staan en stellen we in het bijzonder één spreker aan je voor: voorzitter Bernard Wientjes van de Taskforce Bouwagenda.

Gamechangers richt zich op het verbinden van de werelden van bouw en infra enerzijds, en op de veranderopgave en innovatieve organisatie van samenwerkingen anderzijds. Het is dan ook logisch dat het congres plaatsvindt op een locatie die laat zien hoe deze vernieuwde partnerships vormkrijgen: Circl in Amsterdam. Als ervaringsdeskundige en sector banker bouw bij ABN AMRO Bank neemt Petran van Heel je mee in zijn visie op hoe circulair denken de bouwketen verandert.

Versnellen

Ook elementen als perspectief en vertrouwen komen aan bod. Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling SKG-TU Delft, neemt je mee in zijn gedachtengoed en vertelt over de puzzel in het planologisch paradijs. Hebben we het over samenwerking, dan kunnen de acties en ambities van de Bouwagenda niet ontbreken. Om die reden nodigden we Bernard Wientjes uit.

Twee jaar De Bouwagenda

De keynote van Wientjes is niet alleen actueel vanwege de forse bouwopgaves die voor de deur staan. Onlangs publiceerden we een artikel over het tweejarig bestaan van De Bouwagenda. In dit artikel vind je tevens een video die je in vogelvlucht meeneemt langs de initiatieven die het initiatief inzet.

Gamechangers in de Bouw & Infra

Je leest meer over Gamechangers in de Bouw & Infra op deze pagina. Hier krijg je onder andere informatie over het complete programma en lees je hoe je je kunt inschrijven.