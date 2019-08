Bouwen met industriële robots tijdens seminar

Op 1 oktober 2019 buigen we ons over modulaire en flexibele bouwvormen, de toekomst van de bouw- en vastgoedsector. Het seminar Robotisering en Industrieel Bouwen bij BASECAMP in Utrecht laat je zien welke mogelijkheden er zijn om met deze toekomstgerichte bouwmethodieken aan de slag te gaan.

Het ochtendprogramma van Robotisering en Industrieel Bouwen bestaat uit onder andere een kijkje in de keuken van het bouwen met industriële robots. Denk aan beton printen, metselen en bestraten: je krijgt hier veel meer over te weten, naar aanleiding van een presentatie van Haayo Terpstra. Zijn profiel bekijk je via deze link.

