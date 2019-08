Subsidie voor extern advies over klimaatneutraal en circulair inkopen

De subsidieregeling Advies bij Klimaatneutraal en Circulair Inkopen (AKCI) staat open en er zijn inmiddels 41 subsidieaanvragen toegekend. In dit artikel laten we je zien wat de stand van zaken is en de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie, dat kennisdeling en -verbreding als doel heeft.

Op RVO.nl lees je alles over AKCI en krijg je de actuele budgetbepaling te zien. Op het moment van schrijven (20 augustus 2019) is er voor € 1 miljoen budget voor Klimaatneutraal en circulair inkopen (KCI). Er is inmiddels voor € 440.000 aan subsidie verstrekt en er zijn 44 aanvragen geweest.

MVI, klimaatneutraal en circulair

De AKCI is vooral interessant voor partijen die aan de slag willen met een duurzamer inkoopbeleid. Het gaat daarbij vooral om het inwinnen van extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen. Er zijn een aantal voorwaarden voor het aanmelden. Zo moet het externe advies binnen het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt, worden afgerond. De volledige lijst met voorwaarden lees je op de website van RVO.nl.

Rondetafelgesprek Duurzaam Inkopen & Aanbesteden

