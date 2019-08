Stoppen met bewonersavonden, het kan!

Wil je weten hoe je een succesvol participatietraject met bewoners organiseert? Dan kom je naar de Masterclass ‘Stop met bewonersavonden!’ – wat dan wel te doen, op woensdag 25 september bij La Vie Meeting Center Utrecht.

In de masterclass, die dankzij succes wordt herhaald, leer je hoe je een representatieve groep bereikt en plannen in co-creatie maakt, zonder dat er sprake is van lange processen. Je krijgt verschillende praktijkvoorbeelden van hoe processen en resultaten van ruimtelijke projecten, beter zijn geslaagd zonder de traditionele bewonersavond.

Integraal samenwerken

Anne-Mette van Lieshout-Andersen van AM Landskab zorgt voor deze kennisoverdracht en laat zien wat wel en niet werkt. Om je kennisniveau alvast een boost te geven en je warm te maken voor de masterclass, download je alvast een ebook. Hierin vind je onder andere meer informatie over integrale samenwerking en hoe je iets anders dan bewonersavonden kan inzetten om participatie mogelijk te maken.

