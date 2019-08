Energietransitie en mobiliteitsvraagstukken bij tweede editie Energie Café

Na het grote succes van de eerste editie, waarbij er meer dan 100 ‘groene koppen’ bij elkaar waren, is er op maandagavond 23 september van 19.30 tot 21.30 uur een volgende editie van het Energie Café. Dit keer is het thema Electric Mobility.

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moet er in Nederland nog heel wat gebeuren. 8 miljoen gebouwen moeten verduurzaamd worden en in 2050 moet de complete vastgoedvoorraad energieneutraal zijn, zonder CO 2 -uitstoot. Het Solarclarity Energie Café speelt in op duurzame trends en ontwikkelingen binnen de energietransitie en legt kansen bloot.

Aangezien er nog volop mogelijkheden zijn in het verduurzamen van mobiliteit, staat de tweede editie van het Energie Café in het teken van Electric Mobility. Het einde van de benzine auto is dan ook inzicht en de toekomst is elektrisch. In de elektriciteitsvoorziening van de toekomst speelt de elektrische auto een cruciale rol: zowel bij de afname als bij de levering van energie.

Tijdens deze interactieve avond komen diverse sprekers aan het woord die het bedenken, doen of al gedaan hebben, oftewel ‘De Denkers’ en ‘De Doeners’ op het gebied van Electric Mobility. In de hoek van ‘De Denkers’ staat Geert Verbong, hoogleraar transitiestudies aan de universiteit van Eindhoven. Hij richt zich op de introductie van hernieuwbare energietechnologie en de toekomst van energiesystemen. Bij ‘De Doeners’ vind je Simon Smit, zero emission manager bij Renault. Hij specialiseert zich in elektrische mobiliteit, carsharing, smart charging en vehicle2grid.

Moderator van de avond is Lars Sørensen, bekend van BNR Nieuwsradio en versneller richting klimaatdoelstellingen. Samen met pionier Peter Desmet bedacht hij het concept voor het Energie Café. Desmet: “Ik ben blij als mensen binnen zijn gekomen en ook maar een klein beetje inspiratie op hebben gedaan om een stap te nemen richting de energietransistie, want het lijkt misschien wel moeilijk maar we gaan het gewoon doen samen.” Een aantal citaten van bezoekers van de vorige editie scheppen hoge verwachtingen voor de komende editie op 23 september: ‘We want more!’, ‘Gezellig én uiterst leerzaam’, en ‘Wat een energie en inspiratie!’.

Meer informatie over het Energie Café en de mogelijkheid om je in te schrijven voor het event vind je op de website van Solarclarity. Deelname aan het café is volledig gratis en interessant voor iedereen die betrokken is bij de energietransitie.