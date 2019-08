Koplopers gezocht voor de Verbiindingsdag

Op 23 september organiseren gemeente Almere en Biind, het landelijke platform voor de fysieke leefomgeving, de Verbiindingsdag. Je praat bij, ontmoet, leert, deelt je kennis en je ervaringen binnen één van de vier programma’s tijdens deze jaarlijkse ontmoetingsdag. Het doel: concrete vervolgafspraken waarmee je écht verder kan.

Vier thema’s, vier programma’s

Werk je aan of ben je geïnteresseerd in smart ontwikkelingen, toekomstgericht beheer, natuurinclusief bouwen en/of toegankelijkheid? Dan zijn we naar jou op zoek! Voor elk van deze vier thema’s organiseren we samen met inspirerende experts een programma van best practices, debatten, masterclasses en worskhops.

Benieuwd naar wat deze thema’s precies inhouden? Via de volgende links krijg je meer informatie, zodat je kunt beoordelen welk thema voor jou het meest relevant is.



De gevarieerde opzet van de dag zorgt ervoor dat jouw thema echt van alle kanten wordt belicht. Bovendien kom je tijdens de pauzes en netwerkmomenten in contact met vakgenoten die op een van de andere thema's actief zijn. Wees er snel bij: er is ruimte voor maximaal 50 deelnemers per programma.

Wethouder aan het woord

Hilde van Garderen, wethouder Openbare ruimte bij gemeente Almere, heet je welkom tijdens de Verbiindingsdag: “De steden in Nederland staan voor grote uitdagingen en ‘wij’ als beheerders van deze steden in beweging, zijn in de positie om kansen te benutten. Iets wat alleen gaat lukken als we samen onze expertise én vragen gaan delen. En hoe kan dat beter dan elkaar te spreken op de Verbiindingsdag? Ik hoop dat we elkaar op deze dag in onze gemeenschappelijke opgave mogen inspireren.”

Meld je aan

Er is maximaal plek voor 50 deelnemers per programma, dus reserveer snel je plek!