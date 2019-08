Zorgsaamwonen Congres legt verbinding tussen fysieke en sociale domein

Het ZorgSaamWonen Congres brengt professionals in wonen, zorg en welzijn bij elkaar. Het congres slaat een brug tussen het fysieke en het sociale domein. Architecten, bouwers, ontwikkelaars ontmoeten de zorgwereld. Wat verwacht de een van de ander? Welke woningen moeten worden gebouwd, hoe richten we de woonomgeving in om langer thuiswonen door kwetsbare groepen mogelijk te maken? En hoe organiseer je dat?

Professionals van het fysieke en het sociale domein zijn vaak vreemden voor elkaar. Om de werelden te vervlechten en meerwaarde te creëren moeten beide domeinen elkaar leren kennen. Expertise moet over en weer gedeeld worden en er moet verbinding ontstaan met concrete acties. Het doel van het congres is dan ook om deze connectie te maken en gezamenlijk vervolgstappen te zetten.

Programma en inschrijven

