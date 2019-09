Energieneutraal bouwen en installeren bij Gamechangers in de Bouw & Infra

Gamechangers in de Bouw & Infra zet koplopers op het podium die je alles vertellen over de verbinding tussen de werelden van de bouw en infra. Veranderopgaves en innovatieve vormen van samenwerking komen naar voren. Deze week vertellen we je meer over een van de sprekers: Aukje Kuypers.

Aukje Kuypers is sinds 1 januari 2013 algemeen directeur van familiebedrijf Kuijpers. Ze leidt het bedrijf met een sterke focus op toekomstbestendig ondernemen. Aukje, zelf van de 4e generatie Kuypers, is de middelste van de drie kinderen van voormalig directeur en huidig commissaris ing. W.A.M. (Wim) Kuypers. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers. Onder leiding van Aukje koos het bedrijf zeer consequent voor een scherpere focus op energieneutraal bouwen en installeren, waarmee Kuypers aanjager wil zijn van verduurzaming in de gebouwde omgeving.

Naast haar zakelijke activiteiten is Aukje actief in talloze organisaties en maatschappelijke verbanden. Zo is ze onder meer commissielid bij de branchevereniging Techniek Nederland (Groep Grote Bedrijven, portefeuilles energie & onderwijs), bestuurslid SPARK Campus (innovatiecampus voor de bouw), het Nationaal Register en Stichting Kansfonds. Ook zit zij in de raad van advies van Brabant Geeft Energie (2019). Ze schreef mee aan het Klimaatakkoord 2.0 (2018), de Bouwagenda (2017) en het Brabants Energie Akkoord (2014) en is actief binnen de Economic Board Utrecht (Groene agenda). Ook pakt zij de maatschappelijke rol om mensen te interesseren voor techniek, door met de Kuijpers organisatie actief betrokken te zijn bij initiatieven zoals onder andere Dutch Technology Week, Girlsday en de Eureka!Cup.

Meer keynotes en inschrijven

Eerder besteedden we al aandacht aan twee andere keynotes van het congres, namelijk Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda en Co Verdaas, hoogleraar SKG-TU Delft. lees je meer informatie over Gamechangers in de Bouw & Infra op deze pagina. Hier krijg je onder andere informatie over het complete programma en lees je hoe je je kunt inschrijven.