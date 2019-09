Inhaalslag voor label C: naar 8,5 miljoen m2 per jaar

Er moet nog een flinke inhaalslag komen om de Nederlandse kantorenvoorraad van label C te voorzien in 2023. Uit een publicatie van Calcasa, dat data verzamelt over deze materie, blijkt dat ongeveer 60% van het kantooroppervlak nog niet aan de eisen voldoet. In 3,5 jaar moet een totaal oppervlak van 30 miljoen vierkante meter moet nog onder het verduurzamingsmes.

Een deel van de kantoren zonder label is relatief recent gebouwd of al verduurzaamd. Dat betekent dat deze gebouwen in de praktijk voldoen aan de eisen van label C. Duidelijk is dat het tempo van verduurzaming omhoog moet om de doelstellingen te halen. In de afgelopen drie jaar is de kantooroppervlakte met energielabel C of beter, jaarlijks met 4,2 miljoen vierkante meter toegenomen. Dat getal moet naar 8,5 miljoen vierkante meter per jaar.

Het onderzoek nam de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) als uitgangspunt. Er zijn verschillende eisen toegepast om als ‘kantoorgebouw’ aangemerkt te worden: minimaal 50% kantooroppervlak, een minimaal totaal oppervlakte van 100 vierkante meter, geen monumentale status en geen bedrijfsmatige/opslag functie.

In de publicatie lees je meer details.