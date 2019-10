Easyfairs neemt Futurebuild Events over, dat vroeger bekend stond als Ecobuild. Vorig jaar kocht Easyfairs al Building Holland en breidt nu dus haar portfolio uit met dit event, waarvan de eerstvolgende editie op 3, 4 en 5 maart in London ExCel plaatsvindt.

Futurebuild wil zorgen voor verandering en richt zich op de toekomst van de bouwsector, steeds met een inhoudelijk programma en partners die innovaties presenteren. Het bezoekersaantal: meer dan 27.000. Daarmee maakt het evenement een belangrijk deel uit van de bouw- en constructiebeurzen die Easyfairs ontplooit in Nederland, België, Zweden en Denemarken. Hier valt ook Building Holland onder, dat volgend jaar plaatsvindt op 24, 25 en 26 maart.

“We zijn heel enthousiast over dit nieuwe hoofdstuk voor Futurebuild”, laat algemeen directeur Martin Hurn van Futurebuild Events weten. “We blijven ons richten op het neerzetten van een evenement dat geldt als een aanjager voor verandering en innovators en beïnvloeders samenbrengt, zodat zij hun nieuwste ideeën en kennis kunnen delen.” Daar sluit CEO Matt Benyon van Easyfairs UK & Global zich bij aan. “Voor Easyfairs betekent dit een uitbreiding van ons sterke, bestaande portfolio, en het bouwen aan een positie in het Verenigd Koninkrijk, alsmede internationaal in deze sector.”

Op de website van Futurebuild lees je meer informatie over het event. Ook over Building Holland 2020 kom je het nodige te weten op de officiële website. Hier schrijf je je ook gratis in voor dit event.