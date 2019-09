Studio Solarix winnaar van ABN AMRO Innovation Challenge 2019 

Studio Solarix won 12 september 2019 de ‘ABN AMRO Innovation Challenge Award 2019’ op het CFP Green Buildings Event. Reinier Bosch, mede-eigenaar van Studio Solarix, heeft de award in ontvangst genomen van Annemarie van Gaal. De innovator richt zich op een compleet geïntegreerd gevelsysteem, dat meer moet doen dan alleen duurzame energie opwekken.

In 60 seconden moest de jury overtuigd worden. Hoe zouden de innovaties van deze koplopers de wereld van 2030 gaan beïnvloeden? Runners up waren Econcreed (2) en Hero Balancer (3), met Studio Solarix als definitieve winnaar van de ABN AMRO Innovation Challenge 2019. Deze innovator ging naar huis met een cheque van €5.000. In de belangstelling stond dan ook de ‘Solarix’, een compleet geïntegreerd gevelsysteem dat meer moet doen dan alleen energie opwekken. De zonnepanelen leveren duurzame energie en reageren via sensoren op de omgeving. De mogelijkheden tot opschalen en de toepassingskansen in zowel nieuwbouw als renovatie wisten de aandacht van de jury te trekken.

De deskundige jury, onder leiding van voorzitter Annemarie van Gaal, bestond verder uit Wietse Walinga (Duurzaam Gebouwd), Katja Schuurman (Return to Sender), Petran van Heel (ABN AMRO) en Bram Adema (CFP Green Buildings).

In Duurzaam Gebouwd Magazine #45 lees je een uitgebreide verslag van Green Building Congres 2019. Daarnaast geven we deze innovatiekracht een podium, op het Duurzaam Gebouwd Congres, op 6 februari 2020. De nummer 2 van de ABN AMRO Innovation Challenge verzorgt dan een workshop. Houd DuurzaamGebouwdCongres.nl in de gaten voor het volledige programma en schrijf je direct in.