Dankzij grondstoffenanalyse naar circulaire voet- en fietsbrug

De circulaire ambities van de gemeente Oude Ijsselstreek wordt concreet vormgegeven met de vervanging van de voet-/fietsbrug Hoge Brug – Melkvonder in Ulft. Tijdens de marktverkenning op 7 november aanstaande brainstormen bruggenbouwers en toeleveranciers over de mogelijkheden, ter voorbereiding op de nationale niet-openbare aanbesteding die in 2019 gestart wordt.

Foto's via: gemeente Oude Ijsselstreek

Betrokken bij de verduurzaming is circulair adviesbureau Rendemint en de PRP®-Tool. Circulair inkopen is een integraal onderdeel van het inkoopbeleid van Oude Ijsselstreek en binnen deze aanbesteding hanteert de gemeente de PRP®-definitie van circulariteit.

Dit betekent dat de gehele keten van grondstofwinning tot gebruik, het onderhoud zelf, en na gebruik het behoud van de oorspronkelijke grondstoffen, meegewogen wordt op basis van verifieerbare feiten met de PRP®-Tool als analyse instrument. Daarnaast speelt Social Fairness in het gehele traject een gelijkwaardige rol.

De voet-/fietsbrug Hoge Brug – Melkvonder te Ulft is in 1955 over de rivier de Oude IJssel gebouwd. De stalen constructie uit 1955 is in 1989 verlaagd/aangepast naar de huidige situatie en is aan het einde van zijn levensduur en dient vervangen te worden. De brug vormt een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen de woonkernen Ulft en Silvolde, waarbij veel scholieren en forensen dagelijks gebruik maken van deze fietsverbinding.

De marktverkenning vindt plaats op 7 november 2019. Hieronder vind je enkele details en de aanmeldingsmogelijkheden:

Marktverkenning 7 november 2019

Tijd: 13:30 – 17:00 uur Locatie: Dru Cultuurfabriek, Hutteweg 24, 7071 BV Ulft

Aanmelden: vóór 1 november 2019 op Tenderned of via d.schilderinck@oude-ijsselstreek.nl