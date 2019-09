Bouwpoort: Opschalen en versnellen in de bouwsector

De volgende Bouwpoortbijeenkomst staat weer op de rol, in Perscentrum Nieuwspoort. Dit keer staat het opschalen en versnellen in de bouw- en vastgoedsector centraal.

Foto: Een van de vorige Bouwpoort bijeenkomsten

Op dinsdag 3 december 2019 vindt de volgende Bouwpoortbijeenkomst plaats, in Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag. Inloop vanaf 17:00 uur; aanvang 17:45 uur.

Bouwpoort staat deze keer in het teken van opschalen en versnellen in de bouwsector. De invulling van het programma volgt zo snel mogelijk, maar om zeker te zijn van een plekje kunt u zich ook nu alvast aanmelden. Dit kan via deze link. Wees op tijd want plaatsen zijn beperkt. Op de website van Bouwpoort vind je daarnaast binnenkort meer informatie over het programma.