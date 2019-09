Sociëteit Vastgoed Netwerk en Duurzaam Gebouwd gaan samenwerken

Twee vooraanstaande platformen in de markt gaan hun netwerken verbinden om wederzijds kennis uit te wisselen en vraag en aanbod constructief met elkaar te verbinden.

vlnr: Wietse Walinga (Business Developer DG), Claudia van Haeften (Directeur SVN), Constantijn van Haeften (Manager Business Development SVN), Niels van Ommen (Manager DG)

Sociëteit Vastgoed Netwerk (SVN) is een exclusief kennis- en businessplatform in de vastgoedsector. De organisatie biedt stimulansen aan ruim 450 (inter-)nationale bouw- en vastgoedprofessionals op het gebied van ontwikkeling, samenwerking en innovatie. “Door te focussen op wat ons bindt,” vertelt directeur Claudia van Haeften, “begeleiden wij energieke en oplossingsgerichte professionals bij zowel persoonlijke als zakelijke groei en ontwikkeling. SVN geeft hier concrete invulling aan met waardevolle ontmoetingen, on- en offline zichtbaarheid en academische kennisdeling.”

Duurzaam Gebouwd (DG) is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. Grote thema’s binnen DG zijn circulair bouwen, de energietransitie, slim & gezond en innovatieve samenwerking. “Onze netwerken zijn complementair: De achterban van SVN bestaat voor 90% uit vastgoed en 10% uit bouw, bij ons is dat juist andersom.” aldus Niels van Ommen, Manager Duurzaam Gebouwd. “Samen willen wij de bouw- & vastgoedsector meenemen in de ontwikkeling van noodzakelijke duurzame en circulaire concepten.” lichten Van Haeften en Van Ommen hun ambities toe.

Beide partijen zullen bestaande kanalen, netwerken en concepten inzetten én nieuwe ontwikkelingen aanjagen om de samenwerking concreet invulling te geven. Denk daarbij aan het uitwisselen van kennis maar ook aan het verbinden van vraag (uit de vastgoedsector) en aanbod (door startups, scaleups en grownups uit de bouwsector).