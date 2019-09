De Loskade: living lab en innovatieve, circulaire pop-up wijk

Van Wijnen experimenteert in Groningen elf jaar lang met het bouwen van overmorgen.

Op dinsdag 24 september heeft Van Wijnen de innovatieve pop-up wijk De Loskade geopend. Deze bijzondere woonwijk op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen bestaat uit 14 circulaire en remontabele woningen, 32 studio’s en 40 tijdelijke bewoners. De wijk is de komende elf jaar een living lab voor experimenten met duurzame woonoplossingen, die ook het wonen aangenamer maken.

Afgelopen dinsdag verzorgde wethouder Van der Schaaf de officiële opening van het gebied. De Loskade kent een rijke historie en de nieuwe circulaire wijk voegt daar een compleet andere dimensie aan toe. Door te kiezen voor een vernieuwende manier van bouwen werkt Van Wijnen aan oplossingen voor de grote uitdagingen, waar de bouwsector voor staat. Wethouder Roeland van der Schaaf: “De Loskade past helemaal in de visie van de gemeente Groningen op toekomstbestendig bouwen en ik ben er trots op dat deze unieke circulaire wijk in Groningen staat.”

Realtime experiment

Op De Loskade wonen de tijdelijke bewoners letterlijk in een living lab. In dit wijkje wordt volop geëxperimenteerd met duurzame energieoplossingen op basis van zonne- en windenergie (solardakpannen) en nieuwe gevelmaterialen (isolerende steenstrips). Alle opgewekte energie van de zonnepanelen, en in een volgend stadium mogelijk ook windenergie, gaat naar het energiehart van De Loskade. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wordt er optimaal gebruikgemaakt van de beschikbare energie en ontstaat er een SmartGrid. Met in de toekomst een mogelijke OffGrid-situatie door het toevoegen van verschillende vormen van opslag voor energie.

In het gebied wordt een compleet nieuwe lijn gebouwd met circulaire woonproducten van Fijn Wonen (onderdeel van Van Wijnen). Deze woningen zijn volledig remontabel. Samen met de tijdelijke bewoners en partners bouwt Van Wijnen hier de komende elf jaar aan ‘ruimte voor beter leven’. Op deze manier leert het bedrijf wat goed werkt en wat niet. Na de huurperiode wordt de complete wijk gedemonteerd en elders opnieuw opgebouwd.

Uitdagend

Met maar liefst 17% van de drinkwaterconsumptie, 33% van de CO2-uitstoot, 30% van het afval en 45% van het wereldwijde grondstoffengebruik, is de impact van de bouwwereld op de aarde groot. Van Wijnen kijkt daarom, met aandacht voor mens, milieu en omgeving, graag verder dan haar traditionele aannemersrol. De Loskade is daarvan een immens, uitdagend en spannend voorbeeld.

Foto boven: Hilbrand Katsma (Van Wijnen) tijdens opening van De Loskade

Bron (tekst & foto): persbericht Van Wijnen