'Circulaire standbouw wordt de standaard'

De eventsector blijft groeien, met wederom een stijging van het aantal bijeenkomsten in 2019. Vrijwel ieder event heeft duurzaamheid ingebed in de uitvoering, maar de inzet op een toekomstbestendige standbouw blijft achter. Op de laatste beursdag wordt traditiegetrouw veel weggegooid en van hergebruik van standelementen is zelden sprake.

Foto bovenaan: Circulaire beursstand van de Rabobank op de Provada, door KOPexpo

Dat het anders moet én kan, weet KOPexpo uit Vaassen. Alweer 11 jaar geleden zag de standbouwer het levenslicht, in Apeldoorn. Directeur Marius Bos startte het bedrijf met de visie om kwaliteit te leveren en organisaties volledig te ontzorgen in hun beursdeelnames. Een bijzonder streven, omdat de standbouwsector destijds vooral omzet- in plaats van kwaliteitgedreven was. Een nadruk op goede en gezonde materialen, het efficiënt inrichten van processen en een focus op kwaliteit moest daar verandering in brengen.

“Dit werd heel goed ontvangen in de markt”, kijkt business developer & marketeer Lieke Klaren-Bos terug. “Al gauw hadden we veel klanten uit allerlei sectoren.” Inmiddels zijn tientallen klanten verbonden aan de standbouwer en is het aantal professionals uitgegroeid tot 30. Organisaties als Rabobank, Strukton, ATAG en Honda werken met KOPexpo samen. “We werken met een enthousiast team aan beursconcepten, waar de stand een onderdeel van is. Het concept is leidend, want dit bepaalt of een klant tijdens een beurs succesvol is en doelstellingen behaalt. Om dit eenvoudiger te maken bieden we diensten aan, zoals het verzamelen van bezoekersdata tijdens de beurs, het trainen van de standbemanning en zelfs het samenwerken met een imagocoach.”

In de kliko

In 2017 stond de spotlight op de pijler duurzaamheid. Het team inventariseerde de waarde hiervan voor eigen producties en analyseerde hoe de standbouw sectorbreed hiermee omging. “Er was weinig aandacht voor dit onderdeel, terwijl wij juist overtuigd waren van de waarde. We zagen bijvoorbeeld dat groen en planten op de stand worden ingezet en later in een kliko belanden. Daarnaast was er nauwelijks sprake van hergebruik van de stand. We besloten dit in te bedden in onze bedrijfsvoering om hier verandering in te brengen.”

Die transitie uit zich onder andere door een inzet van alternatieve en duurzamere materialen. Daarnaast wordt aan de voorkant van het bouwproces rekening gehouden met mogelijk hergebruik van onderdelen van de stand. “70 tot 80 procent van de wanden en materialen van de stands zetten we opnieuw in. Daarom kiezen we voor materialen die je van oudsher niet meteen zou verwachten bij standbouw.” Op tafel staat een verzameling van samples van alternatieve bouwstoffen. “We maken onder andere gebruik van rubber, bamboe, kurk en buxkin. Het toepassen van deze materialen heeft niet alleen een duurzame weerklank, maar zorgt ook voor een specifieke uitstraling van de stand. Het kan zeker ogen naar je toe trekken als je met je team op een stand staat die bijvoorbeeld volledig van bamboe is. Je hebt meteen een gespreksonderwerp.”

Verantwoord (af)bouwen

Vervolgens is het de uitdaging om ook ná de beursdeelname op een correcte manier om te gaan met materialen en verantwoord af te bouwen. “Je ziet dat tapijt vaak wordt weggegooid, terwijl wij het prima opnieuw kunnen gebruiken of verwerken in nieuwe materialen. Daarnaast verdwijnt het meeste groen in de prullenbak. Dat vinden we verspilling, dus zorgen we ervoor dat dit groen bijvoorbeeld bij een verzorgingshuis voor ouderen terechtkomt.” De grootste uitdaging om een volledig duurzame standbouw te realiseren, is bewustwording van klanten. “Het is in eerste instantie voor veel partijen nieuw om met alternatieve materialen aan de slag te gaan. Op het moment dat je als organisatie weet dat je aan de slag wilt met een circulaire en duurzame stand, kunnen wij ondersteunen bij het proces. Maar de wil moet er natuurlijk wel zijn.”

Bij KOP in Vaassen: Linda Scholte en Lieke Klaren-Bos

Bij Rabobank was de wil er zeker, zo blijkt uit de realisatie van de circulaire stand van deze bank. Inmiddels staat de stand bekend als het paradepaardje van KOPexpo. “In 2018 werd de stand voor het eerst op de PROVADA gelanceerd en ook in 2019 mogen we deze stand neerzetten, in een verbeterde vorm. Noem het versie 2.0. De stand is opgebouwd uit materialen die op een later moment worden hergebruikt.” Een van de redenen om voor de circulaire stand te kiezen is het eigen inkoopbeleid. “Onze uitvraag was daarom om duurzaamheid en circulariteit in het standontwerp door te voeren”, laat business developer communicatie Leonie Rikken van Rabo Real Estate Finance weten.

Rubber en zeegras

Om die reden werd gezocht naar duurzame materialen uit de omgeving. “Er zit kurk in, rubber dat van oude banden is gemaakt en er is zeegras gebruikt voor de vloerkleedjes”, vertelt accountmanager Linda Scholte van KOPexpo. “De stof van het interieur is van PET-flessen gemaakt.” Bijzonder is dat de stand wordt gehuurd in plaats van gekocht. Het enige onderdeel dat eigendom is van de Rabobank, is de belettering. “Na het gebruik van de stand gaat KOPexpo de materialen weer op een andere manier inzetten”, aldus Rikken.

De uitdaging schuilt in het opschalen van deze circulaire en duurzame stands. Van de beursdeelnemer eist dit een andere manier van denken. “Het begint bij bewustzijn”, vindt Bos. “Door na te denken over de materialen die je gebruikt en grondstoffen die je weggooit na een beurs, kun je een nieuwe richting uitstippelen. Inzetten op duurzaamheid betekent dat je je ecologische footprint en CO 2 -uitstoot verlaagt en je ambities naar buiten toe uitdraagt. Het levert veel op, maar het vergt wel omdenken. Dat is de uitdaging.”