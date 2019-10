Gamechangers in de Bouw & Infra: samenwerken voor verdienkansen

De enorme veranderopgave die we voor ons hebben liggen als bouw- en vastgoedsector. Kansen die samenhangen met nieuwe vormen van aanbesteden en contracteren. Het congres Gamechangers in de Bouw & Infra richt zich op deze thematieken, inclusief aandacht voor hoe we de burger betrekken. Procesinrichting, financiële prikkels, nieuwe vormen van samenwerking en sociale innovatie zijn sleutelonderwerpen van Gamechangers.

Als dit essentiële event in CIRCL te Amsterdam nog niet in je agenda staat, dan wordt het de hoogste tijd om dit toe te voegen. Je gaat grote namen op het podium zien: met korte keynotes geven zij hun visie op hoe we samen de energietransitie en een circulaire bouwsector moeten realiseren. Wie hebben we dan op het toneel staan waar je je op kunt verheugen?

Grote namen

Onder anderen Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouwagenda, praat je bij over de speerpunten op het gebied van samenwerking uit de Bouwagenda. Daarnaast neemt sector banker bouw Petran van Heel van ABN AMRO Bank je mee in zijn visie op hoe circulair denken en doen de bouwketen verandert. Verder kun je uitkijken naar een keynote van hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas, die je laat nadenken over puzzelen in het planologisch paradijs.

Veranderopgave

De thematiek van de dag is de veranderopgave die we voor ons hebben als bouw- en vastgoedsector. Hoe gaan we samenwerkingen tussen partijen organiseren in het nieuwe ontwikkel- en bouwlandschap? Aanbestedingen, contracten en nieuwe verdienmodellen komen aan bod (de harde kant van de samenwerkingen). Ook de zachte kant krijgt voldoende podium. Denk daarbij aan cultuur, houding, gedrag, participatie als elementen die tijdens het congres worden behandeld.

Parallelsessies en rondetafelgesprekken

Tijdens het plenaire programma presenteren topsprekers hun unieke invalshoek uit de markt, gericht op samenwerking. Vervolgens krijg je in de parallelsessies praktijkvoorbeelden te zien en kun je aan rondetafels in gesprek met partijen die op eigen manier bijdragen aan het verbeteren van de samenleving. Een bezoek aan Gamechangers in de Bouw & Infra betekent niet alleen inspiratie en kennisdeling, maar ook een actief gesprek met sleutelspelers.

Je leest meer informatie over Gamechangers op deze pagina en schrijft je hier direct in.