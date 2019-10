'Drenthe woont in 2040 energieneutraal'

Op 6 februari 2020 vindt de volgende editie van het Duurzaam Gebouwd Congres plaats, in De Bonte Wever in Assen. Samen met de provincie Drenthe en honderden bouw- en vastgoedprofessionals wagen we ons tijdens ‘Missie Duurzaam Drenthe’ aan de meest uitdagende verduurzamingsopgave in Nederland.

Het Duurzaam Gebouwd Congres laat niet alleen zien wat Drenthe nú al doet om snelheid te maken in verduurzaming: als deelnemer kun je actief meedenken hoe we wijken en gebieden integraal kunnen verduurzamen. Hierbij is het uitgangspunt: niet afwachten, maar samen met de noodzakelijke uitrusting aan de slag gaan.

We gaan op missie en steken de handen uit de mouwen voor een ambitie van bijzondere omvang. De gebaande baden leiden naar energieneutraliteit in 2050, maar Drenthe doet er een schepje bovenop. In 2040 wil de provincie een woonomgeving die niet langer gebruikmaakt van fossiele brandstoffen en evenveel (lokale) energie opwekt als ze verbruikt.

Alles uit de kast

Om dit doel te halen wordt alles uit de kast gehaald. Dat zien we onder andere terug in het initiatief ‘10 miljard voor Drenthe, Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe’, een ontdekkingsreis waar meer dan 100 partners zich sinds 2016 bij hebben aangesloten. Samen willen de partijen een versnelling aanbrengen in het energieneutraal maken van de Drentse woningvoorraad. Dat doen ze met tal van acties, gericht op een lagere energierekening voor iedere Drent.

Provincie Drenthe zet in op bewustwording en bewonersparticipatie, waarbij een bottom-up aanpak leidend is. Er zijn nu al vele tientallen burgerinitiatieven vanuit dorpen en buurtschappen. Bijzonder hieraan is dat in een vroeg stadium alle betrokken partijen aan tafel zitten, inclusief de bewoner. Om op te schalen zijn thema’s als samenwerking en gedrag belangrijke pijlers om iedereen mee te krijgen in deze beweging.

Vliegende start

Het Duurzaam Gebouwd Congres mag niet ontbreken in je agenda. Tijdens het plenaire programma inspireren we je met topsprekers uit de sector en reiken we de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 uit. Deze prijzen gaan naar het meest duurzame bouwproject en de meest duurzame opdrachtgever. In de middag ga je zelf aan de slag: er staan 36 workshops op het programma in 9 zalen, elk met het doel om je in de praktijk verder te helpen. Op 6 februari 2020 laat de bouw- en vastgoedsector zijn spierballen zien in De Bonte Wever te Assen en maken we gezamenlijk een vliegende start met Missie Duurzaam Drenthe. Ready? Go!

Het Duurzaam Gebouwd Congres brengt jaarlijks 500 – 600 professionals vanuit (semi)overheden, woningcorporaties, adviseurs- en ingenieursbureaus, aannemers, kennisinstellingen en andere bloedgroepen bij elkaar. Een belangrijk doel van het congres is om deze partijen aan elkaar te verbinden, zodat zij de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de provincie gaan versnellen. Jaarlijks is het Duurzaam Gebouwd Congres in een andere provincie te gast. Inschrijven doe je op de website van het Duurzaam Gebouwd Congres.