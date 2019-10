Inschrijving geopend voor Duurzaam Bouwen Awards 2019

Staat uw duurzame project of organisatie op 6 februari volop in de schijnwerpers? Op 6 februari 2020 is het zover, dan worden de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards uitgereikt. Aan de hand van twee juryprijzen en een publieksprijs zetten we organisaties in de schijnwerpers die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.

Tijdens de feestelijke ceremonie op het Duurzaam Gebouwd Congres in Assen worden de volgende prijzen toegekend:

– De Gouden Kikker voor het meest duurzame bouwproject

– De Circulaire Ring voor de meest duurzame opdrachtgever

– De Duurzaam Bouwen Award, de publieksprijs

Integrale duurzaamheid en participatie

Integrale duurzaamheid staat hoog op het verlanglijstje van de jury. Dit betekent dat projecten zich niet alleen onderscheiden met energiemaatregelen, maar er ook aandacht wordt gegeven aan de milieu-impact van toegepaste bouwmaterialen en gezondheidsaspecten. Bovendien is de van bewoners, gebruikers of andere belanghebbenden bij het project een belangrijk aandachtspunt bij de awards.

Bent of kent u een organisatie die een nominatie verdient? De inschrijving is nu geopend. U kunt uw eigen project of organisatie inschrijven, maar ook een ander voordragen voor een award. Inschrijven is mogelijk tot en met 15 december 2019. Een onafhankelijke jury, bestaande uit experts op het gebied van duurzaamheid binnen zowel bedrijfsleven als overheid, beoordeelt alle inzendingen en maakt op 15 januari 2020 de genomineerden per categorie bekend.

Schrijf u hier direct in of draag een ander voor.

Stichting DBA

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards is een initiatief van de stichting DBA, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld. De stichting heeft als doel verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren. Meer informatie over de awards is te vinden op www.duurzaambouwenawards.nl.