Update je smart city kennis tijdens de Excursie SensHagen (Advertorial)

Werk je binnen jouw functie sinds kort met data, of wil je jouw kennis naar the next leven brengen? Laat je dan op 29 oktober updaten tijdens een werkbezoek aan SensHagen, het internationaal gerenommeerde smart city project van de gemeente Zwolle. Kartrekker Marcel Broekhaar neemt je mee door het project, met voldoende kans om eigen inbreng te leveren.

Zwolle heet je welkom

Op 29 oktober organiseert Biind in samenwerking met gemeente Zwolle een excursie over SensHagen. Ga het gesprek aan met smart city adviseur Marcel Broekhaar over de succesfactoren van het project, maar ook de valkuilen en uitdagingen die de omgang met data met zich meebrengt, van technologie en privacy tot de communicatie met burgers. Interactiviteit staat centraal, met veel kansen om eigen inbreng te leveren of kennis op te doen voor je eigen smart city ambities.

Een rondje langs de gebruikte techniek ontbreekt ook niet. Deelnemers gaan langs het weerstation dat de gemeente Zwolle in de wijk Stadshagen heeft opgehangen, alsook enkele sensoren die luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind meten. De data wordt verzameld op het Smart Zwolle Hub, een tool die voor meer dan alleen klimaatdoelstellingen inzetbaar is. Broekhaar: ‘Smart Zwolle Hub is een platform dat voor elk vraagstuk ingezet kan worden. SensHagen is maar één voorbeeld.’

Werk je binnen jouw functie sinds kort met data? Dan leer je tijdens deze excursie de ins and outs om je eigen project een boost te geven. Profileer jij jezelf al als data-ambassadeur? Ook dan vind je op deze dag veel gelijkgezinden om kennis mee uit te wisselen en je netwerk te vergroten.

Programma en locatie

Het programma start om 11:00 uur met een inleiding van kartrekker Marcel Broekhaar. Na een heerlijke lunch worden drie projecten gepresenteerd die op het Smart Zwolle Hub draaien, ter inspiratie voor smart city projecten, gevolgd door een locatiebezoek in Stadshagen. De dag sluit in de middag af met een inhoudelijke discussie.

De excursie vindt plaats in Cultuurhuis Stadshagen, aan de Werkerlaan 1, op steenworpafstand van enkele sensoren van SensHagen.

Kom je ook?

Waarom is het ook voor jou de investering in tijd en geld waard:

1. Ga in gesprek met de initiatiefnemer van het bekroonde dataproject SensHagen.

2. Jouw input wordt beloond; vragen, feedback en kennisuitwisseling staan centraal.

3. Doe inspiratie en kennis op door in gesprek te gaan met gelijkgezinden.

4. Ontmoet professionals op gebied van datagebruik en verbreed je netwerk.

5. Krijg inzicht in het gebruik van data door te leren over verschillende toepassingen van de Smart Zwolle Hub.

Aanmelden

Deelname aan de excursie bedraagt € 150,-. Ben je lid van Biind? Dan betaal je slechts € 99,-. Lees hier alle voordelen van een lidmaatschap.

Meer over Senshagen

In het project SensHagen wordt ervaring opgedaan met burgers die zelf luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind meten met kwalitatief hoogwaardige sensoren. Partijen als het RIVM, KNMI en Radboud Universiteit denken mee en zijn betrokken bij de uitslagen van het project: waardevolle informatie die gebruikt kan worden om gemeente Zwolle voor te bereiden op klimaatverandering. Door middel van het open platform waar SensHagen op draait, kan iedereen de gegevens van het project inzien op de website.

Het project geniet van internationaal aanzien; kartrekker Marcel Broekhaar mocht dit jaar voor ruim 19.000 man tijdens de Esri User Conference (zie onderstaande video) vertellen hoe het project inzicht biedt in klimaatverandering en hoe het de betrokkenheid van inwoners sterk bevordert. Een jaar eerder kreeg het project tijdens dezelfde conferentie de award Special Achievement in GIS (SAG) overhandigd.