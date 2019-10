DigiDare Award 2019 gaat naar UBA Bouw

De DigiDare Award 2019 is gewonnen door UBA Bouw. Het bedrijf liet helder zien hoe de cultuuromslag werd gemaakt voor het werken met BIM.

Het was de no-nonsense aanpak van UBA Bouw die vrijdag 4 oktober in het Amsterdamse BIMHUIS door de 250 deelnemers van de BIM Loket D-Day werd beloond met de meeste stemmen en de DigiDare Award. “Wij hebben ‘de berg van de cultuuromslag voor het werken met BIM’ eigenlijk heel simpel bedwongen”, aldus Wouter Ackermans, BIM Manager bij de Uithoornse bouwgroep. We zijn gewoon stap voor stap aan de slag gegaan.”

Zo won UBA Bouw de live pitch:

D e uitspraak van Ackermans doet hij in de videopitch die UBA inzond (onder). Daarin zet de bouwgroep uit Uithoorn een heldere boodschap neer. Die werd tijdens de BIM Loket D-Day op het podium onderstreept met een prachtig stukje humoristisch minitheater. “De pitch laat duidelijk zien hoe de mensen, cultuur en daardoor de organisatie zijn veranderd”, aldus het juryrapport over de winnende inzending. De jury vindt bovendien dat de werkwijze van UBA hoog scoort qua voorbeeldfunctie: “De manier van werken intern, het vallen en opstaan, de stap-voor-stapsgewijze aanpak, ze zijn motiverend én inspirerend voor veel andere organisaties.”

Bekijk nu de winnende inzending van UBA Bouw:

18 inzendingen

De DigiDare Award is in het leven geroepen door twee netwerkorganisaties die digitaal samenwerken beiden hoog in het vaandel hebben: het BIM Loket en Duurzaam Gebouwd. Naast UBA waren er veel meer organisaties die een video instuurden. “In totaal hebben we maar liefst achttien inzendingen ontvangen. Dank daarvoor!”, aldus Jacqueline Meerkerk, directeur van het BIM Loket. Niels van Ommen, manager van Duurzaam Gebouwd vult aan: “Na een zorgvuldige jurering hebben we uiteindelijk drie finalisten geselecteerd.” Naast UBA waren dit DWA en ILS O&E.

Voordat de drie genomineerden hun verhaal nogmaals live mochten pitchen voor de deelnemers aan de BIM Loket D-Day, werd een andere inzender beloond met een eervolle vermelding. “De inzending van Anno1809 willen we graag in het zonnetje zetten, want zij presenteren een concrete aanpak gericht op interne bedrijfsculturen, die bewust ingrijpt op profielen en competenties van mensen. Die aanpak is vervolgens vertaald naar een training die impact heeft”, lichtte Van Ommen toe.

Waarom deze award?

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is het idee achter de DigiDare Award. “We speelden al langer met het idee om een award in het leven te roepen”, aldus Meerkerk. “We weten dat veel mensen in de bouw en installatie dagelijks bezig zijn met digitalisering, met het stimuleren van beweging en van een cultuuromslag. Maar vaak is men te bescheiden om de resultaten breed uit te meten.”

Niels van Ommen kon dat beamen: “Wij bieden graag samen een podium voor goede voorbeelden, want duurzaam bouwen kan immers niet zonder digitalisering.”

https://youtu.be/qWKyrwSe4ok