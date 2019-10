Programma Gamechangers in de Bouw & Infra: Highlights

Gamechangers in de Bouw & Infra heeft een uitgebreid en baanbrekend programma. We nemen je daarin mee in dit artikel en laten je verschillende highlights zien, buiten het plenaire programma.

Eerder berichtten we je namelijk al over het plenaire gedeelte, met presentaties van onder anderen Bernard Wientjes en Aukje Kuijpers. Maar er is veel meer te beleven. Voor de early birds is er een rondleiding door CIRCL, waar je van dichtbij kennismaakt met alle circulaire oplossingen die zijn getroffen. In de parallelsessies hebben we onder meer een nieuw model voor bouwteamovereenkomsten en een afnameovereenkomst voor NoM-woningen op het programma.

Verder geven we je praktijkvoorbeelden vanuit de bouw & infra, over onder andere de expeditie energieneutraal wonen in Drenthe en over een samenwerking rondom het Amsterdamse wegennet. Ook kom je meer te weten over de resultaten van een onderzoek over faalkosten en ga je aan tafel met bijvoorbeeld RISNET en De Stroomversnelling en vind je nieuwe inzichten en verbindingen.

Het complete programma bekijk je op de website van Gamechangers in de Bouw & Infra. Hier vind je ook alle mogelijkheden om in te schrijven.