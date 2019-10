Renoleum zorgt voor circulaire cyclus van linoleum

Vloerproducent bedenkt duurzame oplossing voor 25 miljoen m² gebruikt linoleum in een volledig circulaire cyclus.

Forbo Flooring heeft met Renoleum (voorlopige projectnaam) een oplossing bedacht voor de 25 miljoen vierkante meter linoleum, die jaarlijks wereldwijd de prullenbak of vuilverbrander ingaat. Daarmee kan linoleum, dat door Forbo al CO 2 -neutraal geproduceerd wordt, een volledig circulair product worden.

Binnen het Renoleum-project gaat het om twee (half-)producten, Multilin en Linoleum Particle Board. Multilin is ontwikkeld in samenwerking met designer Jaromir van Vliet (Willem de Kooning Academie). Hierbij gaat het om homogeen plaatmateriaal, waaraan - indien gewenst - kleur en andere eigenschappen kunnen worden toegevoegd.

Demontabel

Multilin (voorlopige naam) is gemaakt van 97 procent gerecycled linoleum, is geschikt voor massaproductie en zou bijvoorbeeld toegepast kunnen worden in de meubelindustrie. Het kan ook dienen als afwerking voor kasten en bureaus. Daarnaast kan het gebruikt worden als zelfstandig materiaal. Forbo ziet Multilin ook toegepast worden in schoolmeubilair of als relatief goedkope loslegvloer voor evenementen en ondervloer. Het betrekkelijk dunne plaatmateriaal is ijzersterk en verandert niet als het aan vocht wordt blootgesteld. Multilin past goed in circulaire projecten, omdat het product modulair en demontabel is.

Het egale plaatmateriaal van Multilin (foto boven) wordt gemaakt van gebruikt linoleum dat maximaal vijftien jaar oud is. Is het linoleum ouder (tot dertig jaar), stugger en breekbaarder, dan hebben Forbo en Van Vliet een tweede toepassing bedacht. Dat product heet Linoleum Particle Board (LPB, foto boven artikel) en is gemaakt van 100 procent gerecycled linoleum, met bijvoorbeeld ook het jute - normaal de rug van een linoleumvloer - erin verwerkt.

In tegenstelling tot het ingewikkelde productieproces van Multilin is het productieproces van LPB relatief eenvoudig en goedkoop. Het materiaal is wel minder sterk en flexibel dan Multilin. Als het gebruikt wordt om een constructie mee te bouwen, is er een extra, dunne, houten rug nodig. LPB heeft een industrieel uiterlijk en kan bijvoorbeeld toegepast worden als zitje van een stoel of dienen als tafel- of keukenblad.

Minder CO 2

Forbo gaat beide concepten, die na gebruik opnieuw gerecycled kunnen worden, nog verder testen. Wat kan er bijvoorbeeld nog aan Multilin worden toegevoegd om de eigenschappen te verbeteren? Forbo bestudeert ook hoe het productieproces verder zou kunnen worden verfijnd. Sinds dit jaar is de linoleumproductie van Forbo (meer dan) CO 2 -neutraal, omdat de CO 2 die wordt uitgestoten tijdens de productie wordt gecompenseerd door de CO 2 die wordt geabsorbeerd door de natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen (gewassen als lijnzaad, hout en jute; hele levensduur). Door verdere energiebesparing en het gebruik van louter groene elektriciteit zorgt elke geproduceerde vierkante meter linoleum van Forbo op dit moment voor een totale besparing van 4 gram CO 2 -uitstoot.

Forbo wil ten slotte ook op internationale schaal de duurzame cirkel van linoleum sluiten door samen te werken met andere bedrijven, zoals slopers, afvalverwerkers en grondstofproducenten. Zo ontstaat een zogenaamde Community of Practice, de gemeenschap die nodig is voor de circulaire economie.

Meer info: www.forbo-flooring.nl/duurzaamheid

Bron tekst & foto's: Forbo Flooring