Profileren op congres Gamechangers in de Bouw & Infra

In dit artikel praten we je bij over de samenwerkingspartners en een nieuwe sponsor voor het congres.

Op de website van Gamechangers in de Bouw & Infra lees je dat RISNET en ABN AMRO als samenwerkingspartners zijn toegetreden. Daarnaast hebben we een nieuwtje voor je: Tauw heeft zich verbonden als sponsor voor Gamechangers in de Bouw & Infra.

Partner worden van Gamechangers in de Bouw & Infra betekent een golden ticket naar netwerkmogelijkheden met beslissers en prominenten uit de complete bouw & infraketen. Tijdens dit congres komen een mooie combi van 150 overheden en marktpartijen samen. Deze bestaan uit opdrachtgevers, adviseurs, (onder-) aannemers en leveranciers.

Daarbij staat kennisdeling op het hoogste niveau over het congresthema : Samenwerken aan verdienkansen. Vind jij jouw organisatie geschikt om je aan deze doelgroep te profileren als specialist op dit actuele thema? Word dan nu sponsor!

Op deze pagina krijg je meer informatie over de sponsormogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld 3 gratis kaarten en profilering op het congres vallen. Direct inschrijven doe je via deze pagina.