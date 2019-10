Gezocht: enthousiaste leveranciers, corporaties en projectontwikkelaars

Voor een rondetafelgesprek over Sustainable Construction op 29 oktober in Düsseldorf is Duurzaam Gebouwd op zoek naar een aantal enthousiaste leveranciers, corporaties, projectontwikkelaars en institutionele beleggers die willen aanschuiven.

Bij interesse kun je je direct aanmelden bij Hans Kamphuis, Enterprise Europe Network. In deze .pdf ees je meer informatie over het programma, waar onder anderen Thomas Rau onderdeel vormt van het gesprek.

Beeld: Shutterstock