Opnieuw samenwerking met hoofdsponsor Duurzaam Gebouwd Congres

abcnova heeft zich opnieuw als hoofdsponsor verbonden aan het Duurzaam Gebouwd Congres. Toen duurzaam bouwen nog maar nauwelijks werd toegepast, waren de specialisten van abcnova al bezig met de wereld van morgen. Met trots presenteert Duurzaam Gebouwd daarom de hernieuwde samenwerking.

Abcnova maakt de ambities van haar opdrachtgevers inzichtelijk en haalbaar. Hierbij wordt gezorgd voor toekomstbestendige oplossingen, zowel voor de opdrachtgever zelf als voor de maatschappij. In de breedte van de vastgoedmarkt is er een toenemende bewustwording van de impact die de sector heeft op de maatschappij.

Dit uit zich onder andere in een toenemende participatie van stakeholders bij ontwikkelopgaven en de ambitie om meer gezonde gebouwen te maken. De aandacht voor de energietransitie en circulariteit is er, maar abcnova oordeelt dat dit nog onvoldoende concreet is en dat vraagt om een andere manier van samenwerking.

Vanuit de locatie in Assen werkt abcnova aan verschillende opdrachten in de regio. Zo adviseert ze de gemeente Assen bij haar ambitie om in 2030 CO 2 -neutraal te zijn. Met een interactieve tool maakt de hoofdsponsor inzichtelijk op welke wijze de gemeente haar vastgoedportefeuille de komende 10 jaar kan verduurzamen naar een klimaatneutrale portefeuille (incl. aardgasvrij). Het Masterplan wordt gebruikt als sturingsinstrument dat voorziet in een slimme indeling en prioritering wanneer de gebouwen worden verduurzaamd. abcnova is ook betrokken bij het Drents Museum en neemt ze verantwoordelijkheid voor het nieuwe glazen paviljoen, de verduurzaming van het monumentale gebouw en de herinrichting van de Drenthe collectie.

Meer weten over de partijen die zich hebben verbonden met het Duurzaam Gebouwd Congres? Bekijk dan de website van het Duurzaam Gebouwd Congres en ontdek alle mogelijkheden om mee te doen.