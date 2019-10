Seminar Circulair Bouwen: het programma

Op 10 december 2019 vindt het seminar Circulair Bouwen plaats in de Forbo Expo, te Assendelft. In dit artikel laten we je zien welke presentaties je kunt verwachten tijdens het event.

Hans Scherpenzeel en Irma Thijssen van RVO.nl vertellen je over de Circulaire Bouweconomie (CBE), een samenwerking van overheden en marktpartijen in de W- en U-bouw en GWW-sector, onderdeel van De Bouwagenda. Zij presenteren je 4 recente onderzoeken die in opdracht van CBE zijn uitgevoerd: Meetmethode voor Losmaakbaarheid, Milieu-impact van materiaalstromen, Potentie van biobased materialen in de bouw, Nulmeting naar de milieu-impact van materiaalstromen.

Vanzelfsprekend krijg je ook een blik op de praktijk. Zo vertellen Trienke Lantinga-Hooghiemstra en Bertina Seffinga over het circulaire project het Swettehûs. Op DuurzaamGebouwd.nl las je eerder al het artikel ‘Hoge circulaire ambities voor nieuw brugbedieningcentrum in Leeuwarden’, waarin we je meer informatie gaven over dit project. Het volledige programma lees je op deze pagina, waar je je tevens kunt inschrijven.