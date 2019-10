Samenwerken aan een duurzame bouwsector

Welke ontwikkelingen zijn er gaande in de bouwsector? Hoe speel je daar als overheid, corporatie of bedrijf op in en wat betekent dat voor de samenwerking? Op Gamechangers in de Bouw & Infra krijg je stof tot nadenken, zie je praktijkvoorbeelden en ga je in gesprek. In dit artikel geven we je een greep uit het programma.

Welke grote gebiedsontwikkelingen kun je verwachten?

Even uitzoomen. Wat gebeurt er in ons planologisch paradijs? 15 jaar geleden dachten we dat Nederland “af” was. Maar de energietransitie en klimaatadaptatie zorgen voor nieuwe ambities en urgentie. Co Verdaas, Hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, presenteert zijn visie op deze ontwikkelingen.

Gaan de posities in de bouwketen veranderen?

Het verduurzamen van bestaande bouw vraagt om een onconventionele aanpak. Kosten en comfort van de gebruiker(s) staan centraal en soms is de technisch dienstverlener de hoofdaannemer in plaats van de bouwkundige aannemer. Wordt dit een trend? We vroegen het Aukje Kuypers, algemeen directeur van familiebedrijf Kuijpers, zakenvrouw van het Jaar 2018 en Bouwvrouw van het Jaar 2019.

Hoe gaan we om met complexe uitdagingen?

- Praktijkvoorbeeld: Expeditie Energieneutraal wonen in Drenthe

Hoe krijg je alle partijen mee en in beweging als je de gehele woonomgeving energieneutraal wil maken? Niet in 2050 maar al in 2040? Zo’n ambitie vraagt om een bijzondere aanpak. Ugo Leever, bedenker van de Expeditie, vertelt het jou in hoogst eigen persoon.

- Speedcourse: Aardgasvrije Gebouwde Omgeving (AGO)

Van RES naar warmtevisie, maar dan? Hoe ga je wijken en woningen in de praktijk echt van het aardgas af helpen? Harm Valk, hoofddocent van de opleiding Basiscertificaat AGO brengt jou ‘up to speed’.

- Praktijkvoorbeeld: Gerechtsgebouw Breda, het verenigen van belangen

Drie eindgebruikers, een marktpartij die zich dertig jarig committeert via een DBFMO contract. Hoe krijg je iedereen op één lijn? De opdrachtgever, aannemer en begeleider geven jou inzicht en tips.

Welke partijen en netwerken kunnen u helpen met uw opgave?

Tijdens het congres kun je aan ronde tafels rechtstreeks in gesprek met personen die jou kunnen inspireren, helpen met vraagstukken óf die een vraag hebben aan jou. Denk daarbij aan:

- Barbera van Schaik en Manon Dijkman van het Rijksvastgoedbedrijf. Zijn gaan graag met jou in gesprek over de Marktvisie in de praktijk, met focus op projectmanagement.

- Ivo Opstelten, directeur Stroomversnelling. Deze vereniging ondersteunt partijen bij het realiseren van de energietransitie. Ontdek hoe Stroomversnelling u kan helpen.

Verder staan op het programma:

Interessante keynotes, onder andere van:

Bernard Wientjes (voorzitter Taskforce Bouwagenda)



Petran van Heel (Sector Banker Bouw/Vastgoed bij ABN AMRO)



Prikkelende columns van:



Toine Heijmans (columnist Volkskrant)





Wouter Beekers (directeur Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie)

Op de website van Gamechangers in de Bouw & Infra lees je alle informatie en schrijf je jezelf in.

Beeld: Shutterstock