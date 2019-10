LEED Gold-kantoor als basis voor industriële automatiseringsactiviteiten

Delta hield een feestelijke ceremonie voor de start van de bouw van een gloednieuw kantoor op de Automotive Campus in Helmond. Met een LEED Gold-certificering als uitgangspunt wordt het gebouw voorzien van allerlei duurzaamheidsmaatregelen.

Beeld: Delta

Met de nieuwe aanwinst wordt Helmond de basis voor Delta’s industriële automatiseringsactiviteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). “Delta ontwikkelt momenteel IoT-gebaseerde Smart Green Solutions, om energie-efficiëntie en lagere CO2-uitstoot te stimuleren”, vertelde president Dalip Sharma voor de EMEA-regio. “Een kantoor op de Automotive Campus-gemeenschap draagt bij aan de snelheid waarmee innovatieve ideeën in oplossingen worden omgezet, terwijl talent wordt gestimuleerd, kennis wordt uitgewisseld en knowhow wordt ontwikkeld.”

Als het kantoor gereed is in 2021, huisvest het 150 werknemers. Er zijn meerdere bedrijfsactiviteiten, sales, R&D en service- en test lab-mogelijkheden. Met de aanwezigheid op de campus komen nieuwe partnerships dichterbij, zoals de mogelijkheid om samen te werken met koplopers aldaar. “We zijn erg blij en trots dat Delta Electronics toetreedt tot de Automotive Campus in Helmond", vertelt Elly Blanksma-van den Heuvel, burgemeester van Helmond. “Het toont aan dat Helmond, als onderdeel van Brainport Eindhoven, een belangrijke internationale hotspot is voor technologieontwikkeling. Het zal de levendige technologische gemeenschap en het open innovatieklimaat in Helmond stimuleren en nieuwe economische activiteit en banen opleveren.”

De ontwikkeling van smart manufacturing is een belangrijke pijler van de langetermijnstrategie van Delta. Door zijn inzet voor innovatie, automatisering van hardware-software-integratiemogelijkheden en energie-efficiënte productie expertise te benutten, ontwikkelt Delta uitgebreide platforms waarmee de productiefaciliteiten van zijn klanten slimme productienormen kunnen bereiken. Aangezien Europa een grote thuisbasis heeft voor de productie van auto's, kan Delta zijn lokale klanten helpen efficiëntere en duurzamere productieprocessen te ontwikkelen.

Bovendien, en in lijn met Europa's leidende positie in de ontwikkeling van automatisering en autotechnologie, biedt Delta een reeks bestaande automotive technologie en slimme mobiliteitsoplossingen met de behoeften van de lokale klanten in gedachte. Het biedt betrouwbare en energiezuinige oplossingen voor een breed scala aan elektrische en plug-in hybride elektrische voertuigen voor de meeste van 's werelds topmerken voor auto's en bedrijfsvoertuigen. Daarnaast is Delta een belangrijke leverancier van slimme laad infrastructuuroplossingen voor elektrische voertuigen (van duurzame energie tot energieopslag tot EV-laders) voor particulier, commercieel of openbaar gebruik.

Internationale Hotspot

Op de Automotive Campus richten meer dan 1.250 mensen - waaronder ongeveer 600 studenten - zich op het ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen voor de toekomst. De Campus is een nationale en internationale hotspot; het is een ontmoetingsplaats en vestigingsplaats op het gebied van autotechnologie en slimme mobiliteit, en het huisvest toonaangevende autobedrijven, kennisinstituten, innovatieve start-ups en onderwijsinstellingen.

Krachten bundelen en kennisdelen

Het plaatsen van zijn personeel in deze gemeenschap kan rekenen op enthousiasme en het ontstaan van nieuwe partnerschappen. Het stelt Delta ook in een positie om kennis te verwerven, te delen en te communiceren met honderden studenten die topinstituten vertegenwoordigen, zoals de Technische Universiteit Eindhoven.

"In amper vijftien jaar is onze campus uitgegroeid tot een top-hotspot als het gaat om het brengen van groene en slimme mobiliteitsoplossingen op de markt", zegt Lex Boon, directeur van de Automotive Campus. “Delta heeft al een zeer sterke staat van dienst als het gaat om de automotive-industrie en nieuwe mobiliteit, betreffende gebieden als laadinfrastructuur, power electronics en building automation."

Eerder interviewde Duurzaam Gebouwd al Henry Tszeng, Business Director Building Automation Business Group van Delta Electronics, over totaalconcepten voor verduurzaming. Hij liet toen ook weten dat Delta Electronics hard aan de weg timmert om haar eigen gebouwen zo energie-efficiënt mogelijk te maken. In het artikel ‘Wij hebben het totaalconcept voor verduurzaming in handen’ lees je wat Delta vertelt over 'Practice what you preach’.