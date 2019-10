Van Gelder ‘vertrouwd verder’ met Duurzaam Gebouwd

De missie van Van Gelder sluit volgens commercieel directeur Henk Brouwer goed aan bij het netwerk van Duurzaam Gebouwd en met name bij het nieuwe bouwteam-model.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is partner geworden van Duurzaam Gebouwd en tevens van de denktank Bouwgenootschap van dit mediaplatform. Het deze zomer gepresenteerde Consultatiedocument Bouwteams vormde de aanleiding voor de overeenkomst. Brouwer (foto onder): “De onderwerpen samenwerking en bouwteams zijn momenteel heel actueel. Wij doen daar ook heel veel aan en mede daarom hebben wij ons aangesloten bij het prachtige netwerk van Duurzaam Gebouwd.”

Doelmatigheid

“Op dit momenteel werken wij veel met bouwteams in projecten en lopen er ook veel bouwteams in de aanbesteding. Ik merk echt dat opdrachtgevers naar een andere manier van samenwerking willen gaan. En veel meer denken vanuit samenwerken op basis van doelmatigheid in plaats van het contractmatige en rechtmatige.”

“De partijen willen veel meer elkaars kennis en kunde benutten in plaats van de samenwerking aan te gaan op basis van de laagste prijs. Die laagste prijs is vaak heel erg scherp en dat geeft meestal een valse start. Die scherpte sluit niet altijd goed aan bij de gewenste samenwerking, terwijl het bouwteam juist een uitstekend voorbeeld is van het aan tafel vormgeven van de samenwerking.”

Swing

Brouwer stelt dat het Consultatiedocument Bouwteams van het Bouwgenootschap dit jaar een grote rol heeft gespeeld in de hernieuwde aandacht voor bouwteams. “Het oude model is nog van de vorige eeuw. Het werd hoog tijd dat daar een nieuwe versie van zou komen. Wij zien dat er op dit terrein echt een enorme ontwikkeling is. Vanuit die swing is het helemaal mooi om aan te sluiten bij het netwerk van Duurzaam Gebouwd.”

“Duurzaamheid, innovatie en energietransitie zijn enorm actuele thema’s. Waar vroeger de krant volstond met vreemdelingen, Europa of andere thema’s, zijn het nu deze thema’s die dagelijks ons vak raken. Ze hebben allemaal gevolgen voor wat wij doen, of het nou civiele techniek, wegenbouw of infrastructuur is. Dat geeft een heel ander elan aan het werk. Echt hartstikke leuk en super interessant om dat te zien.”

Missie

Dit jaar kwam de Van Gelder Groep met de nieuwe missie en visie ‘Vertrouwd verder’, die ontstond vanuit de positie die het bedrijf inneemt tussen de grote beursgenoteerde bedrijven en het mkb. “Wij opereren als zelfstandig, familiair bedrijf, met ondernemerschap hoog in het vaandel, maar ook met het besef dat het personeel ons kapitaal is. Vanuit een familiebedrijf heb je maatschappelijk toch iets andere kernwaarden dan bijvoorbeeld bedrijven met aandeelhouders. Met meer aandacht voor de mens, het vakmanschap en de ontwikkeling van de mensen. Vanuit die gedachte voeren wij projecten uit en hebben we bijvoorbeeld ook een eigen opleidingsinstituut, Gelderpoort. Daar leiden wij voor onszelf, maar ook voor de markt mensen op.”

De vestiging van Van Gelder in Elburg.

Goed voorbeeld

De wens om met geschikte contracten beter samen te werken met opdrachtgevers is een centraal issue van de boodschap van Brouwer. De samenwerking met de gemeente Amsterdam is daar een goed voorbeeld van en wordt op woensdag 13 november toegelicht in een presentatie van Brouwer tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra (Circl, Amsterdam). Brouwer tot slot: “Het is een contract op basis van de uitgangspunten van de Marktvisie, 100% op samenwerking en op schone en slimme bouwlogistiek. Echt een voorbeeldproject om andere gemeenten mee te inspireren.”

