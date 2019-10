Bouwpoort: hoe industrialisatie bijdraagt aan de realisatie van de bouwopgave

De bijdrage van industrialisatie aan de realisatie van de grote en complexe bouwopgave staat centraal tijdens Bouwpoort, op 3 december 2019. Diverse Duurzaam Gebouwd-experts staan op het podium en in dit artikel geven we je inzicht in het programma.

Het programma op 3 december 2019 staat onder leiding van dagvoorzitter Marnix Norder. Sprekers Ulla-Britt Krämer (provincie Overijssel) en Robert Koolen (Heijmans) vertellen over respectievelijk de nut en noodzaak van versnellen en opschalen en de verenigbaarheid van industrialisering met duurzaamheidsambities.

Koolen doet ook mee aan een paneldiscussie met Ben Kruseman (Calduran) en Rudi Roijakkers (Ingenieursbureau ABT).

