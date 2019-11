Duurzaam Bouwen Awards: 'Verder kijken dan je neus lang is'

De inschrijving voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards is begonnen. We spreken met Mark Kemna van FSC Nederland, een van de initiatiefnemers.

Foto: Mark Kemna

Waarom is deze award in het leven geroepen?

“Eigenlijk om twee redenen. Er ligt voor de bouwsector en voor opdrachtgevers zoals gemeenten en corporaties een grote duurzaamheidsopgave. We zijn er van overtuigd dat zowel het belonen van koplopers als het laten zien van inspirerende projectvoorbeelden daarbij echt een verschil kan maken. We zien de Duurzaam Bouwen Awards dus als een positieve, enthousiasmerende manier om markt en opdrachtgevers te prikkelen.”

Waar liggen de kansen voor de marktpartijen in de gebouwde omgeving?

“Verder kijken dan je neus lang is. Als ik kijk naar de huidige bouwmaterialen lijken we te vergeten dat biobased materialen, hout voorop, heel circulair en milieuvriendelijk zijn. Dat die mogelijkheden nog onvoldoende worden benut is verklaarbaar, want onze bouwcultuur is er niet een die zich richt op natuurlijke materialen. In ons omringende landen wordt drie of vier keer zoveel hout gebruikt. Dat mag toch echt veranderen, daar liggen immers veel kansen.”

Welke rol kunnen overheden en corporaties hierin spelen?

“Opdrachtgevers zijn natuurlijk heel belangrijk, zij hebben veel invloed op projecten die zij aanbesteden. Zij kunnen dus een bepaalde bouwcultuur doorbreken en richting geven aan marktontwikkelingen. Bovendien zijn ze gebaat bij de bouw van echt duurzame projecten, want daarmee dragen deze projecten bij aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen die ze zich gesteld hebben.”

Welke tip kun je meegeven aan markpartijen en overheden voor een duurzamere gebouwde omgeving?

“Ga flink aan de slag met duurzaam bouwen, en vergeet vooral niet te communiceren over dat mooie project dat je oplevert of bij betrokken bent. Immers, duurzaam bouwen wordt gemeengoed als je de successen viert en anderen inspireert. Dat is precies de reden waarom de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards de koplopers letterlijk het podium geeft.”

Uitreiking Duurzaam Bouwen Awards tijdens Duurzaam Gebouwd Congres

De Duurzaam Bouwen Awards worden uitgereikt tijdens de elfde editie van het Duurzaam Gebouwd Congres. Wil je kans maken op één van de awards? Schrijf dan nu je duurzame project in!

Het Duurzaam Gebouwd Congres mag niet ontbreken in je agenda. Tijdens het plenaire programma inspireren we je met topsprekers uit de sector en reiken we de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 uit. Deze prijzen gaan naar het meest duurzame bouwproject en de meest duurzame opdrachtgever. In de middag ga je zelf aan de slag: er staan 36 workshops op het programma in 9 zalen, elk met het doel om je in de praktijk verder te helpen. Op 6 februari 2020 laat de bouw- en vastgoedsector zijn spierballen zien in De Bonte Wever te Assen en maken we gezamenlijk een vliegende start met Missie Duurzaam Drenthe.