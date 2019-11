Martien Das over stedelijke ontwikkeling en mobiliteit: “Stad durft te sturen!”

De deelauto-fluisteraar, zo wordt Martien Das ook wel genoemd. Het behoeft geen toelichting dat deze adviseur duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat vol wil inzetten op delen. Op het seminar Passende Parkeernormen, 12 december 2019 op de Erasmus Universiteit, is Das een van de keynotesprekers. Nu alvast een voorproefje van haar betoog.

“Een eerlijke verdeling van de stedelijk ruimte is van groot belang”, geeft Das aan. Daarom vindt ze het belangrijk dat meer budget wordt besteed aan het geven van ruimte aan actieve mobiliteit in de stad. “Veilig en prettig lopen, fietsen, het verzorgen van een goede first and last mile rondom openbaar vervoer zijn cruciaal.” En dat houdt dus in dat er minder ruimte voor parkeren van de (privé-)auto kan zijn.

Ruimte

“We moeten de belangen van niet-autobezitters beter in beeld krijgen en hen beter bedienen”, zegt de adviseur. En dat is soms een lastig klus. “Want een beleidsmaker of bestuurder is vaak zelf autobezitter. Anders denken, vaste patronen loslaten is moeilijk en kost tijd.” Das ziet wel kansen: “Autodelen in plaats van (tweede) autobezit kan een deel van de oplossing vormen. Het scheelt ruimte.” De komende 10 tot 15 jaar komt er een miljoen mensen bij volgens recente scenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Waarvan de meeste in de steden zullen wonen”, merkt Das op. “Als het autobezit per inwoner ongeveer gelijk blijft, dan betekent dat dat er enorm veel extra auto’s in die steden komen. Kan en wil je daar ruimte voor maken? Of ga je met een mix aan maatregelen kijken of het autobezit-per-inwoner wat omlaag kan?”

Auto-pesten

Wat is er voor nodig om de switch naar autodelen te kunnen maken? “Een duidelijke visie moet ontwikkeld worden op wat voor stad of wijk je wilt zijn. Dat houdt in dat beleidsmakers niet moeten proberen zo goed mogelijk te voorspellen wat er de komende 10 jaar gaat gebeuren, maar dat men meer moet sturen op wat je wilt dat er gebeurt met de mobiliteit in de stad. Stad durf te sturen! Wees niet zo bang voor het verwijt ‘auto pesten’. Als je de auto níet pest, pest je indirect een andere modaliteit zoals lopen, fietsen of openbaar vervoer”, betuigt Das. “Het is mooi dat steden zoals Utrecht en Amsterdam de kwaliteit van de stad vergroten door systematisch te werken aan verbeteringen voor lopen en fietsen.”

Seminar Passende Parkeernormen

Das is een van de keynotesprekers op het seminar Passende Parkeernormen dat op 12 december wordt georganiseerd bij de Erasmus universiteit in Rotterdam. De aftrap van dit seminar wordt verzorgd door de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Daan Zandbelt.

Waarom zij bedraagt aan dit seminar? “Ruimte in de stad wordt een steeds grotere uitdaging. Ik wil graag dat men begrijpt dat bouwen met een te hoge parkeernorm net zo goed is een risico is voor de stad of wijk als het bouwen met een te lage norm. “

Meer informatie over het seminar vind je op www.passendeparkeernormen.nl