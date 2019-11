Podcastserie over transitieversnelling circulaire economie

Nieuw: de BlueCity Podcast over de circulaire economie. In deze podcastserie gaat klimaatjournalist Ties Joosten namens BlueCity in gesprek met mensen die met hun poten in de modder staan op het gebied van de circulaire economie en de systemische drempels en uitdagingen die zij tegenkomen.

Ties Joosten is voormalig hoofdredacteur van Blendle en onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Bij Blendle zag hij hoe klimaatverandering binnen de journalistiek eigenlijk maar twee smaken kent: het is ofwel 5 voor 12 en een gigantisch probleem waar je als individu nauwelijks invloed op hebt, ofwel het gaat over technologische ontwikkelingen waar we misschien, ooit, in de toekomst, iets aan gaan kunnen hebben. Daar tussenin bestaat weinig.

Foto boven: Ties Joosten, foto BlueCity

Daarom houdt hij zich bij Follow The Money bezig met de duurzame opgave: hoe gaan bedrijven nu om met de noodzaak tot verduurzaming? Welke belangen, structuren en partijen dragen bij aan een snellere verduurzaming – en welke vertragen deze juist? In de BlueCity Podcast duikt hij nog verder de diepte in – met individuele gasten.

BlueCity Podcast, seizoen 1: Circulaire Bouw

In het eerste seizoen onderzoekt klimaatjournalist Ties Joosten de bouw, want: wat vandaag wordt gebouwd, staat er in 2050 nog. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

• Hoe kan de bouw- en sloopsector sneller verduurzamen?

• Wat zijn de belangrijkste knooppunten?

• Aan welke knoppen kunnen we nú het best draaien om de transitie te versnellen?

Vanaf 11 november 2019 kun je de eerste aflevering van de podcast beluisteren.