Wanneer start jij met een bouwteam?

Het bouwteam wint aan populariteit. Het is een contractvorm die beoogt het beste uit alle partijen te halen. Maar wanneer is deze contractvorm geschikt? En hoe ziet zo’n contract er precies uit? En waar moet je allemaal aan denken als je gaat werken in een bouwteam? De cursus Starten met bouwteam helpt jou met het voorbereiden, aanbesteden en succesvol inzetten van een bouwteam voor jouw project.

Doelgroep

De cursus is primair gericht op opdrachtgevers en hun adviseurs die willen gaan werken met bouwteams. Aannemers zijn ook welkom en kunnen de materie vertalen naar wat deze voor hen betekent. De cursus is bedoeld voor professionals die -op operationeel niveau- verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van projecten. Denk bijvoorbeeld aan projectmanagers, contractmanagers en overige IPM kernteamrollen, inkoopadviseurs en projectondersteuners.

Gewenste basiskennis (instapniveau)

Enkele jaren ervaring in projectorganisaties in de bouw en infra

Basiskennis van de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Basiskennis van administratieve voorwaarden zoals de UAV en UAV-GC

Leerdoelen

Na afloop van de cursus Starten met bouwteam weet je:

Waarom je zou kiezen voor een bouwteam

Hoe je een bouwteam moet aanbesteden

Welke rollen in een bouwteam moeten worden ingevuld

Welke stappen je moet zetten om van een contract tot uitvoering te komen met een bouwteam

Bovendien kun je na afloop:

Herkennen of de organisatie / het team waar je in werkt in staat is tot het aangaan van een bouwteam

Actief sturen op de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een bouwteam

Tot slot helpt de cursus je met het openstaan voor samenwerking: minder gericht zijn op conflict en macht en meer werken vanuit kracht.

Praktische Informatie

Lesmaterialen

Het lesmateriaal wordt voorafgaand aan de cursus digitaal verstrekt. Deelnemers die papier op prijs stellen, moeten het materiaal zelf even printen en meenemen naar de cursus. Als huiswerk is het raadzaam om voorafgaand aan de cursus de leerdoelen alvast door te nemen. Heb je nog specifieke(-re) leerdoelen? Meld ze bij aanvang van de cursus aan de docent, dan beoordeelt hij/zij of deze kunnen worden meegenomen tijdens de cursus.

Docenten

Onze docenten werken bij PRO6managers en hebben ruime ervaring met bouwteams maar ook met ‘lesgeven’. Zij hebben de cursus zowel openbaar als incompany verzorgd voor diverse partijen (gemeente, provincie en aannemer) en kregen steeds goede beoordelingen.

Overige informatie

Maximaal aantal deelnemers: 16

De cursus start om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur

Na afloop van de cursus ontvang je van een Bewijs van deelname

Je kunt alle digitale lesmaterialen downloaden en bewaren als naslagwerk voor eigen gebruik (op de materialen is copyright van toepassing)

Inschrijven

Prijs

Jouw investering voor deze interactieve cursus bedraagt € 575,00 euro exclusief btw. Deze prijs is all-in (catering, waaronder lunch, parkeren en toegang tot de lesmaterialen). Leden en partners van het Bouwgenootschap en Duurzaam Gebouwd kunnen met korting deelnemen aan de cursus:

Persoonlijk lid: 10% korting

Organisatie lid: 20% korting

Partner: 30% korting

Locatie

Van der Valk hotel in Utrecht

Winthontlaan 4-6

3526 KV Utrecht

Routebeschrijving

Vragen of opmerkingen

Meer weten? Of iets niet duidelijk? Mail het naar de communitymanager van het Bouwgenootschap, Niels van Ommen, via nvommen@bouwgenootschap.nl of bel met 06-26198156.

Op deze pagina lees je meer informatie en schrijf je je in.