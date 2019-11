Koudwatervrees? Gewoon doen!

Mobiliteit, en daarmee parkeren, anders inrichten vraagt om lef. Zekerheid loslaten en keuzes durven maken.



“Dat is voor veel gemeenten lastig”, weet vastgoedadvocaat Maaike de Wit. “Als je werkt conform de CROW-richtlijnen zit je altijd goed, is de gedachte. De koudwatervrees moet weg. Op zijn Rotterdams: gewoon doen! Het kan, het is beter voor je project, het is de hoogste tijd!”

De vurige hoop van De Wit is dat ‘oude mobiliteit’ als het nieuwe roken gezien gaat worden. Bij stedelijke ontwikkeling kunnen partijen actief sturen op andere vormen van mobiliteit en dat kan ondersteund worden door juridische instrumenten. “Met andere woorden: niet slechts faciliterend parkeerbeleid, maar sturend.”

Publiekrechtelijke borging

Wat adviseert De Wit gemeenten als men een lagere parkeernorm wil hanteren en bijvoorbeeld wil inzetten op deelmobiliteit? “Dan moeten de parkeernormen hierop aangepast worden. Bijvoorbeeld door middel van een voorwaardelijke verplichting regelen dat er voldoende deelauto’s voor de lange termijn beschikbaar zijn voor bewoners, bezoekers en andere gebruikers, met gereguleerd parkeren in de omgeving.” Deze afspraken kunnen privaatrechtelijk (dus door middel van een overkomst) geborgd worden. “Maar dat biedt publiekrechtelijk onvoldoende zekerheid”, legt de advocate uit. “Publiekrechtelijke borging is ook nodig.”

Werkt het wel?

De inhoud van de parkeeroplossing is leidend. Die parkeeroplossing gaat van een aantal veronderstellingen en feiten uit. Bijvoorbeeld over wel of niet gereguleerd parkeren, de doelgroep aan parkeerders, de beschikbaarheid van deelmobiliteit et cetera. Ieder van deze elementen maken samen de parkeeroplossing en moeten publiekrechtelijk geborgd worden.

“Je kunt het juridisch allemaal regelen, zo lang je een goede en inhoudelijke parkeeroplossing hebt. Ook onzekerheden over ‘of de parkeeroplossing in de praktijk wel gaat werken’ kan juridisch aanvaardbaar zijn als er een afgewogen besluit over is genomen, met een plan B voor als het in de praktijk tegenvalt. De rechter toetst of het bestuur in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen, niet of de parkeeroplossing in alle omstandigheden waterdicht is.”

Seminar Passende Parkeernormen

Op 12 december 2019 vindt in Rotterdam het seminar Passende Parkeernormen plaats. De Wit is een van de keynotesprekers. “Dit seminar draagt er aan bij dat partijen op een andere, duurzame manier naar mobiliteit gaan kijken, de voordelen, mogelijkheden en noodzaak daarvan (gaan) onderkennen en actief gaan uitdragen en toepassen in de projecten.”