Podcast: hoe wordt de bouw sneller circulair?

Beluister de nieuwe podcast van BlueCity met als gast Axel Hendriks (Beelen sloopwerken). Hoe staat het met de aandacht voor de milieu- en klimaatimpact van de gebruikte materialen?

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Dat betekent dat de bouwsector vandaag al moet veranderen. Gebouwen die vandaag worden neergezet, worden naar alle waarschijnlijkheid pas ver na 2050 afgebroken. De materialen die gebruikt worden, moeten dan terug te winnen zijn.

Hoe gaat de sector daarmee om? Welke initiatieven zijn er al en hoe kan de circulaire transitie versneld worden? In de nieuwe BlueCity Podcast worden die vragen aangesneden. Met in de allereerste aflevering: Axel Hendriks, commercieel directeur van Beelen Sloopwerken en Beelen NEXT. Hij legt uit hoe dure arbeidskosten de circulaire transitie in de weg zitten.

Foto boven: Axel Hendriks (links) en Ties Joosten

Duurzaam Gebouwd is de trotse partner van de BlueCity Podcast. De andere partners zijn Cobouw en Rotterdam Circulair.