Terugblik op 3 jaar Expeditie Energieneutraal Wonen

De jaarlijkse Expeditiedag vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 november, waarop provincie Drenthe terugblikt op 3 jaar Expeditie Energieneutraal Wonen. Het programma van de dag is inmiddels bekend.

Het thema van de Expeditiedag is 'Samenwerken in een netwerk(organisatie)', waarvan het fundament al is gelegd. Nu wordt de nadruk gelegd op hoe partners van de expeditie samen verder kunnen gaan.

Het programma is hierop ingericht, er komen interessante sprekers en u kunt boeiende workshops volgen. Uiteraard is er de mogelijkheid om tussendoor en erna te netwerken. Het volledige programma is als volgt:

12.45 uur: Inloop met koffie en thee

13.30 uur: Welkom door dagvoorzitter Eline Faber en expeditieleider Charles Hussels

13.45 uur: Keynote door gastspreker Marjet Rutten (Constructief)

14.20 uur: Interactieve sessie ‘Netwerken & samenwerken’ door Ruben van Wendel de Joode (Common Eye)

15.00 uur: Pauze

15.30 uur: Workshops

16.15 uur: Hapje en drankje

17.00 uur: Einde Expeditiedag

Het volledige programma vind je hier. (pdf, 864 kB) Hierin lees je meer informatie over de workshops.

In het aankomende Duurzaam Gebouwd Magazine (#45) lees je een groot interview met gedeputeerde Tjisse Stelpstra van provincie Drenthe. Hierin komt de Expeditie Energieneutraal Wonen uitgebreid aan bod. Op DuurzaamGebouwdCongres.nl lees je meer over de samenwerking met provincie Drenthe en ontdek je welke kansen voor verduurzaming er liggen in deze provincie.