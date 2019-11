Bijna 5.000 projecten kregen SDE+ subsidie  

Dit voorjaar werden meer dan 5.000 subsidieaanvragen voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) gedaan. Voor deze ronde was er in totaal € 5 miljard beschikbaar, waarvan € 4,8 werd opgevraagd. 4.864 projecten ontvingen een subsidie.

Zon-pv heeft het grootste aandeel van het budget: 65%. 20% van de budgetclaim gaat naar ‘Biomassa warmte en elektriciteit’. Deze projecten hebben een totale waarde van € 3,9 miljard.

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de openstellingsronde van de SDE+ in het voorjaar van 2019. Hier lees je meer over de brief die Wiebes stuurde.