Heb jij de oplossing om transities in Drenthe te versnellen? 

In dit filmpje laten we enkele sponsoren van het Duurzaam Gebouwd Congres aan het woord en horen we wat het hen gebracht heeft. Daarnaast geven we je in dit artikel meer informatie over de sponsormogelijkheden.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

Op de website van het Duurzaam Gebouwd Congres lees je alle mogelijkheden om sponsor te worden en je bedrijf, visie en innovaties te laten zien. Hier vind je tevens een leaflet waarin je een helder overzicht krijgt van de verschillende opties om sponsor te worden van het Duurzaam Gebouwd Congres 2020.

Bekijk ook de terugblik naar het Duurzaam Gebouwd Congres 2019, zodat je een goed beeld krijgt van het event en de kansen die samenhangen met participeren. Op de website van het Duurzaam Gebouwd Congres zie je welke sponsoren al overtuigd zijn, waaronder Carlisle Construction Materials, abcnova, Tauw en VBI.