Industrialisatie op het programma van Bouwpoort

Wat staat er op het programma van Bouwpoort op 3 december 2019? In dit artikel laten we je zien op welke kennisdeling je kunt rekenen.

Het programma wordt begeleid door dagvoorzitter Marnix Norder (voorzitter Aedes tot en met 1 januari 2020). Het thema en de centrale vraag tijdens de bijeenkomst is: ‘Hoe kan de industrialisatie verantwoord bijdragen aan realisatie van de bouwopgave?’. Stimuleringsmogelijkheden en kansen voor industrialisatie passeren de revue, evenals de oplossingen voor eventuele belemmeringen.

Het programma start om 17.00 met de inloop, waarna Marnix Norder een korte inleiding op de bijeenkomst en het thema geeft. Sprekers zijn Ulla-Britt Krämer, provincie Overijssel en projectleider INDU-ZERO en Robert Koolen, Heijmans, directeur Strategie & Beleid.

Na de presentaties volgt een paneldiscussie met deze deelnemers:

Robert Koolen, Heijmans

Ben Kruseman, Calduran

Rudi Roijakkers, Ingenieursbureau ABT

Discussie onder leiding van Marnix Norder.

Op de website van Bouwpoort lees je meer informatie over het event en vind je de mogelijkheid om in te schrijven. Het aantal plaatsen is beperkt.