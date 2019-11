Seminar Circulair Bouwen: leveranciers meenemen in het circulaire bouwproces

Het volledige programma van het seminar Circulair Bouwen is bekend! Sprekers snijden actuele onderwerpen aan als de Circulaire Bouweconomie (CBE), vertellen hoe je circulariteit kunt opschalen en laten zien hoe je leveranciers kunt meenemen in het circulaire bouwproces.

Als locatie hebben we de Forbo Expo in Assendelft geselecteerd, waar duurzaamheidsmanager Marjolein van Gelder je alles vertelt over de rol van leveranciers: welke uitdagingen zijn er en hoe organiseer je duurzaamheid binnen je organisatie? Leveranciers meenemen in het circulaire bouwproces staat centraal gedurende haar presentatie.

Daarnaast staan er twee duo-presentaties op de rol. Hans Scherpenzeel en Irma Thijssen van RVO laten je zien hoe overheden en marktpartijen samenwerken in de Circulair Bouweconomie (CBE). Ontwikkelingen rondom de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en resultaten uit 4 onderzoeken komen aan bod. Trienke Lantinga-Hooghiemstra en Bertina Seffinga vertellen je over het Swettehûs, een bijzonder circulair project in provincie Fryslân.

Om werk te maken van circulariteit is opschaling noodzakelijk. Over dat onderwerp spreekt Peter Musters van VBI, waarin hij praktijkcases aanhaalt en laat zien hoe de draagstructuur en prefab vloerelementen een rol spelen in onder andere Design for Flexibility.

Op deze pagina lees je meer over het seminar Circulair Bouwen en vind je de mogelijkheid om je in te schrijven.